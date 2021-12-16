開放萊豬後美豬進口量暴跌逾8成　民眾黨：「不標萊劑」民眾沒信心

▲民眾黨批評開放萊豬才是真正反美、影響台美經貿關係。（圖／翻攝民眾黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

反萊豬公投將於12月18日登場，引起各界關注。民眾黨16日批評，蔡政府只標示產地不標示萊劑、民眾普遍不相信標示，導致開放萊豬後，美豬進口量暴跌，所以「開放萊豬才是真正反美、影響台美經貿關係的行為。」

民眾黨臉書發文指出，面對即將到來的反萊豬公投，民進黨口徑一致，將萊豬與美豬畫上等號，將食安議題上升到國際關係。然而萊豬開放進口即將滿一年，在蔡政府缺乏「源頭管理，明白標示」的配套下，民眾對美豬缺乏信心，連帶導致美豬進口量暴跌，才是真正反美、影響台美經貿關係的行為。

民眾黨指出，根據農委會統計資料，去年豬肉進口以加拿大（19270公噸）、美國（15960公噸）為大宗，今年開放萊豬後，1至11月美國豬肉的進口量卻僅剩2129公噸，暴跌86.66%，西班牙則從去年的10005公噸成長到16765公噸，漲幅67.57%，成為進口豬肉國的第一名。在豬內臟雜碎的進口量部分，去年主要進口國是美國的4752公噸，今年美國的進口量同樣驟減至2282公噸，跌幅高達51.98%。

民眾黨據此認為，美國豬肉進口量的暴跌，反映了蔡政府只願標示產地而不標示有無含萊劑的做法，讓民眾無法有充足資訊可以辨別萊豬，乾脆把所有美國豬肉都視為萊豬，進口商也因市場需求，轉而從禁用萊劑的歐盟國家進口豬肉。

民眾黨強調，另一方面，蔡政府祭出台灣豬標章、豬肉儀表板等工具，卻有87%的民眾不知道豬肉儀表板，更僅有2%的民眾曾關注相關訊息；而台灣豬標章缺乏嚴謹審核，亂象百出，連帶地讓民眾對產地標示存有疑慮，僅有59%民眾相信標示與產地相符。

民眾黨質疑，美豬進口台灣已有20幾年，民眾反對的從來就不是「美國豬肉」，而是「含有萊劑的豬肉」。蔡政府不願意負起責任，忽視國人「源頭管理，明白標示」的需求，民眾因食安疑慮只好「一竿子打翻一船美豬」，套句農委會主委陳吉仲說的話「美國會不會生氣？」。