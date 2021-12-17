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最後催票！陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人

▲▼民進黨「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會高雄場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲公投最後倒數，高市民進黨要全力衝出全台不同意最高票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

12/18公投倒數計時，民進黨總動員目標要讓高雄衝出公投不同意最高票，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁今（17）日出席「台灣隊站出來-高雄大步向前之夜」親自站台催票。主持人也宣布現場湧入3萬人，陳其邁登台高呼，拜託北部人投票前要幫高雄人想想。

最後關鍵時刻，高市民進黨晚上7點在近夢時代百貨旁空地舉辦「四個不同意 高雄大步向前之夜」，首先由行政院長蘇貞昌打頭陣開講，直言「台灣如果沒有辦法加入CPTPP，我們東西要怎麼出口，要怎麼來跟人家來競爭，這個代價、後果，大家承擔得起嗎？」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

接著總統蔡英文也登台高呼後，陳其邁也上台發言，他表示，高雄現在是30年來最好的機會，台積電宣布要來、德商默克集團也加碼投資，這都是因為高雄跟中央充分合作，解決廠商水電、土地問題。可是現在面臨歷史選擇，他拜託北部朋友要冷靜想想，怎麼可以北部要用電，不自己發電，要高雄南電北送，這樣對高雄人公平嗎？

陳其邁也說，他能有這個機會回來心愛的故鄉擔任市長，就是希望可以讓大家很驕傲的說出「我來自高雄」，他也很有信心高雄準備好了，所以要拜託大家，一定要堅定投下四個不同意，一起勇往直前。

他最後喊話，希望高雄能開出四個不同意全台最高票，讓要大家知道，高雄人在歷史關鍵的時刻，都是站在正確的一方。高雄現在準備要起飛，面向全世界，如果這時刻票投錯了，又會回到過去，產業無法大步向前，一定要為了高雄的未來投下關鍵票。

▲▼民進黨「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會高雄場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨晚上7點在近夢時代百貨旁空地舉辦「四個不同意 高雄大步向前之夜」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會高雄場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會高雄場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會高雄場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會高雄場。（圖／記者賴文萱翻攝）

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