選前衝刺！桃園藍軍街頭舉牌宣講　疾聲呼籲公投「4個同意」

▲市議員林政賢在桃園區舉牌宣傳公投4個同意。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

明天就是1218四大公投選舉投開日，桃園藍軍在市黨部主委、議長邱奕勝帶領下，全面於各區重要街頭展開宣講，把握關鍵時刻全力催出4個同意票。議長邱奕勝今（17日）晚並將率10餘名黨籍市議員，參加在台北中正紀念堂的民主守夜活動，邱奕勝呼籲，明天公投投票日，請鄉親踴躍出門投票，一定要讓4個公投過關。

▲▼中壢區自立社區舉辦千人宣講。（圖／國民黨團提供）

為了宣達公投4個同意的理念，桃園市藍軍市議員及黨工，這幾天紛紛站在各區重要路口，高喊「4個同意就是民意」、「4個都同意台灣更美麗」、「4個同意人民勝利」等各種口號，同時利用機會街頭短講，強調反萊豬護食安、公投綁大選方便又省錢、藻礁投同意生態會永續、核四投重啟才有好空氣的立場，吸引不少來往路人及汽機車駕駛人的目光。

▲市議員徐玉樹在龍潭地區舉牌宣傳公投4個同意。

▼市議員舒翠玲在LED螢幕車上宣傳公投4個同意。（圖／國民黨團提供）

身兼桃園市黨部主委的議長邱奕勝，為了4大公投，更是馬不停蹄四處宣講，16日下午4點，加碼於中壢區自立社區舉辦千人宣講會，立委魯明哲及市議員梁為超也加入宣講陣容，在活動結束之前，近千人手持國旗，全體大合唱「中華民國頌」，氣氛為之沸騰，讓公投宣講活動進入最高潮。

▲市議員劉安祺在中壢區舉牌宣傳公投4個同意。（圖／國民黨團提供）



邱奕勝等藍營人士表示，明天4大公投就是對蔡英文民進黨政府的不信任投票，民進黨政府不擇手段動用所有資源「反公投」，就是與人民為敵，違抗人民的自由意志，大家應該勇敢站出來投下4個公投同意票，展現民意。