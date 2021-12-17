▲冠狀動脈塗藥支架等2差額特材用量大，健保會建議納入全額給付。（圖／健保署資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（17）日召開第5屆110年第8次委員會，請健保署報告「109年全民健康保險自付差額特材執行概況」，有委員建議將冠狀動脈塗藥支架與腦脊髓液分流支架等2項高使用佔率差額特材納入全額給付。對此，健保署回應，若全數納入每年將多支出32億元，但明年度醫療新科技預算沒有這麼多，可能還需要再評估。

為增進民眾使用新式醫材的可近性，提升差額負擔之效益，健保署去年修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第52條之4條文，改依「臨床實證」等級而訂定合理的健保給付比例及民眾自付差額費用範圍，並降低同功能特材在各院所間的收費差異，目前共有10類、436品項醫材被納入差額特材管茶，健保署也定期監測使用情形。

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健保署執秘周淑婉表示，今日健保會除了進行明年工作時間排程外，也請健保署就109年全民健康保險自付差額特材執行概況進行專案報告。委員聽完後有針對幾項使用率較高的特材進行討論，詢問健保署納入全額給付的可能性；另有委員提到，自付差額比價網文字艱深，應該要以更平易近人的方式讓民眾有選擇權。

周淑婉提到，健保署報告中顯示，冠狀動脈塗藥支架截至110年9月的使用佔率為67.8%、腦脊髓液分流系統連續4年使用佔率都超過8成，也是今日被討論的重點項目。而在比價網文字敘述部分，有委員舉人工水晶體為例，建議直接列出哪些適合高度近視、哪些符合夜視需求，讓民眾能夠一看就懂。

對於健保會委員建議，健保署專委黃育文受訪時表示，健保署自2年前就開始與醫學會研議腦脊髓液分流系統使用必要性、給付規定與適合的病人族群，如果要全額納入給付，每年將增加1.6億到2億元支出。

冠狀動脈塗藥支架因為使用量大，今年也有請財團法人醫藥品查驗中心（CDE）研究納入健保全額給付可能性，但因品項眾多，若全數納入給付，一年粗估會增加29億至30億預算。不過，明年醫療新科技預算並沒有這麼多，因此還要在通盤考量醫療效益、經濟效益與醫病溝通等前提下再行評估。

至於委員提到的比價網文字艱深問題，黃育文表示，人工水晶體基本上都非單一功能，目前公佈文字已是去年與醫學會溝通後的精簡版本，但對於委員的建議，健保署將虛心受教，會再與醫學會討論該如何精簡，待擬定新版本後，會再請病友團體試讀，若確認沒問題，就會在比價網上進行動態調整。