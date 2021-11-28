　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

i原券有4萬人還沒領　原民會將祭第二波振興方案

▲▼I原券。（圖／翻攝五倍券官網）

▲I原券。（圖／翻攝五倍券官網）

記者杜冠霖／台北報導

配合行政院「振興五倍券」政策，原住民族委員會推出10萬份「i原券」，領取截止日在本月20日，但據原民會統計，還有近4萬人未領取「i原券」，因此，原民會預計12月中祭出第二波振興方案，鼓勵民眾至原鄉消費。

為了鼓勵民眾赴原鄉消費，原民會與「台灣Pay」合作推出「i原券」，原民會指出，每份面額1000元的「i原券」，消費必須綁定台灣Pay，已綁定的民眾，11月5日起可開始消費，未綁定者則須綁定台灣Pay金融卡帳戶，並11月6日至11月20日期間，至五倍券官網完成補登程序，才能開始消費。

根據媒體報導，原住民族委員會經濟發展處傳統智慧財產科科長劉倩如表示，截至11月20日為止，包括原先綁定台灣Pay、後續補登的民眾僅有近6萬人，經瞭解可能有部分民眾錯過了登錄時間、或是認為綁定台灣Pay過程複雜等原因而未完成綁定。

劉倩如指出，因為i原券使用範圍不如國旅券、藝FUN券來得廣，加上有6成的店家集中在花蓮縣、台東縣及屏東縣等縣市，原本會去的民眾就較少，為了鼓勵更多民眾走進原鄉，因此在12月中會再推出比照去年的「挺原民．享優惠」措施，提供民眾購買商品時最多打5折。

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
她臥病3年不能走　接種「這款疫苗」後健步如飛
周思齊破彭政閔紀錄！隊史最老總冠軍賽開轟　史上第二老
快訊／機車雙載「自撞路燈」　男騎士宣告死亡
「全台再低溫轉冷」時間曝　一圖秒懂未來一週天氣
「ATM只領1千元」他秒猜學生　一票人打臉了
「伊波拉級」新冠毒株恐現世！高致死率高傳播力　專家曝1解方
石二鍋「新制度曝光」　老饕終等到：我要吃爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文稱林靜儀當選「生育率提高」　江啟臣：把國安危機當笑話

i原券有4萬人還沒領　原民會將祭第二波振興方案

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有、敬謝不敏

中共「運-20」運輸機首度現蹤　空軍上午8度實施廣播驅離

張志豪「3問」洪孟楷：你支持重啟核四？支持三接遷至台北港？

黃士修點名「害公投全線潰堤」　侯友宜堅持3主軸、尊重民意

立院丟水球照被蘇揆秀出　顏寬恒反擊：民進黨才是翻桌抹黑始祖

朱立倫談金馬獨漏《時代革命》　許智傑諷：只能稱他為「軟腳倫」

侯友宜挨批「讓公投全線潰堤」　馬英九：他一向尊重民意

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

蔡英文稱林靜儀當選「生育率提高」　江啟臣：把國安危機當笑話

i原券有4萬人還沒領　原民會將祭第二波振興方案

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有、敬謝不敏

中共「運-20」運輸機首度現蹤　空軍上午8度實施廣播驅離

張志豪「3問」洪孟楷：你支持重啟核四？支持三接遷至台北港？

黃士修點名「害公投全線潰堤」　侯友宜堅持3主軸、尊重民意

立院丟水球照被蘇揆秀出　顏寬恒反擊：民進黨才是翻桌抹黑始祖

朱立倫談金馬獨漏《時代革命》　許智傑諷：只能稱他為「軟腳倫」

侯友宜挨批「讓公投全線潰堤」　馬英九：他一向尊重民意

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

嫩妹「盤腿」佔捷運長椅！　被求讓位不爽反嗆：凡事有先來後到

統一獅今年總冠軍賽終於得分　4上二出局安打串連扳1分　

嘉義市新住民人數5千餘人　黃敏惠：來嘉就是一家人

110公分「美腿甜心」同框陳其邁　網羨慕：我想當高雄市長

佔人停車位氣噗噗動手　警噴辣椒水！夫妻送醫還挨告

竹崎高中體育及機械人項目　興達建設持續贊助逾200餘萬

超巨貴賓常被誤認「孩子的爹」　小毛球站旁邊對比秒變迷你嬰兒

周思齊破彭政閔紀錄、隊史最老總冠軍賽開轟　史上第二老

林柏宏羽毛項鍊加持時髦指數激升　香奈兒襯出王渝萱高級美

與愛貓甜蜜抱抱突被舔臉頰！　爸露「痛並快樂」微笑不忍拒絕

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有

民調出爐！蔡英文信任度持續走高　帶動民進黨好感度翻紅

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆2綠委：你們倆有打高端？

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

台人在土國詐騙被逮　外交部回應

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程

蔡英文宣傳公投　爆翁章梁送「這個」讓總統有面子

土耳其破獲詐騙案22台灣人被捕　外交部：讓台灣蒙羞

男生要注意！插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

她樂觀預估公投結果　極可能4比0完封政府

更多熱門

相關新聞

「青村集市」明起可用888元換1000元！

「青村集市」明起可用888元換1000元！

水保局結合五倍券、農遊券等振興措施，今（11日）指出，自明天起連續4個週末，號召全國各地不同領域的農村青年接續舉辦「青村集市」活動，同時配合推出新台幣888元換千元園遊券，及打卡抽iPhone活動。

用五倍券逛洋蔥園遊會　支持馨生人手作商品

用五倍券逛洋蔥園遊會　支持馨生人手作商品

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

蔡清祥、邢泰釗聯手　助更生、馨生振興經濟

蔡清祥、邢泰釗聯手　助更生、馨生振興經濟

福華高雄「住1晚送1晚」　翰品加贈1千鹽埕券

福華高雄「住1晚送1晚」　翰品加贈1千鹽埕券

關鍵字：

i原券原民會振興

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

趕快關閉！網曝iPhone藏「這危險功能」　恐侵害隱私權

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面