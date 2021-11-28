i原券有4萬人還沒領　原民會將祭第二波振興方案

▲I原券。（圖／翻攝五倍券官網）



記者杜冠霖／台北報導

配合行政院「振興五倍券」政策，原住民族委員會推出10萬份「i原券」，領取截止日在本月20日，但據原民會統計，還有近4萬人未領取「i原券」，因此，原民會預計12月中祭出第二波振興方案，鼓勵民眾至原鄉消費。

為了鼓勵民眾赴原鄉消費，原民會與「台灣Pay」合作推出「i原券」，原民會指出，每份面額1000元的「i原券」，消費必須綁定台灣Pay，已綁定的民眾，11月5日起可開始消費，未綁定者則須綁定台灣Pay金融卡帳戶，並11月6日至11月20日期間，至五倍券官網完成補登程序，才能開始消費。

根據媒體報導，原住民族委員會經濟發展處傳統智慧財產科科長劉倩如表示，截至11月20日為止，包括原先綁定台灣Pay、後續補登的民眾僅有近6萬人，經瞭解可能有部分民眾錯過了登錄時間、或是認為綁定台灣Pay過程複雜等原因而未完成綁定。

劉倩如指出，因為i原券使用範圍不如國旅券、藝FUN券來得廣，加上有6成的店家集中在花蓮縣、台東縣及屏東縣等縣市，原本會去的民眾就較少，為了鼓勵更多民眾走進原鄉，因此在12月中會再推出比照去年的「挺原民．享優惠」措施，提供民眾購買商品時最多打5折。