▲自助餐菜色多元。（圖／記者張一中攝）

記者陳怡靜／綜合報導

便當店是許多人正餐的首選，不僅價格親民、配菜多樣，還能夠自由搭配喜歡的口味，而主餐不外乎是雞腿、排骨、控肉和魚類等，日前一名網友好奇詢問，「便當店哪種主餐你通常不會點？甚至從來沒點過」，貼文一出，立刻引發熱議，不少人點名「魚類」，直呼「九成店的魚都很雷」。

本站之前曾報導《便當最雷配菜「比三色豆可怕」 網一致點名大魔王：真的很怒》，近日又有網友在PTT八卦板討論起「最雷主菜」，原PO表示，一般民眾通常都會點排骨和雞腿，這兩樣都是便當店的主力，如果口味不如預期，整間店應該很快就準備關門大吉。

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原PO接著分析，控肉和豬腳若不是便當店主打食材，通常都很容易踩雷，至於魚類如秋刀魚和鯖魚，幾乎是油炸居多，「所以通常都很油」。於是他好奇詢問，「有沒有便當店的主餐，哪些各位最不想點的八卦？甚至從來沒點過」。

▲不少網友點名「魚類」是便當店最雷主菜。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們紛紛踴躍留言，「鴨肉吧，都骨頭」、「豬腳、控肉、香腸」、「海鮮，都是垃圾不新鮮」、「炸蝦，粉8蝦2」、「炸過再滷的排骨，很像賣剩下」，其中，最多人點名的是魚類，「秋刀魚」、「魚類一律不點，一定不新鮮」、「魚，便當的價錢習慣吃好魚的會覺得不行」、「一定是魚，九成店的魚都很雷」、「魚，麻煩吃就算了，還特別貴」。