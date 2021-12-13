新竹便當115元他心痛　網見「謎樣主菜」尷尬了：你夾到老闆心頭肉

▲主菜的賣相引發熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

雙北物價驚人，沒想到現在就連新竹也萬物皆漲？新竹一名人夫昨晚去買自助餐，結帳時竟然115元，比他預估的70至80元貴很多，大喊吃不消，不過照片曝光網友卻歪樓，焦點全放在奇特的主菜上頭，直呼「你可能夾到老闆娘的心頭肉！」

人夫在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，這盒自助餐有炒青菜、炒竹筍、蒸蛋，以及一樣主菜，由於3樣配菜都不是高單價菜色，原本預估這個便當最多80元，沒想到結帳時老闆說115元，讓他驚呼「新竹最近是不是又菜價暴漲了？」

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▲原PO說那坨主菜是獅子頭。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友們一看到照片不是關心價錢，反而目光全被主菜吸引住，好奇這一大坨棕色肉團究竟是什麼？留言指出，「求解飯上那坨」、「那坨看了沒食慾欸」、「撇除價錢不說，整個菜色看起來也太不美味了吧」、「那一坨瞬間變重點，大家都不管價錢了哈哈哈」、「中間那坨怎麼看起來感覺像是狗罐頭」、「那是沒穿衣服的肉包嗎？」原PO最後解答，那坨肉丸子其實是經典菜色獅子頭。

新竹人透露，其實不是菜價漲，而是新竹食物本來就貴，很多人都自己煮最省，「我在新竹時候覺的自己煮比較便宜，然後來桃園工作一段時間了發現吃外面比較便宜」、「在新竹115有東西吃很佛心了」、「新竹一些吃的本來就貴」。