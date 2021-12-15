台中驚傳食物中毒！吃完便當14人住院　網哀號：拉到穿紙尿褲

記者游瓊華／台中報導

東勢驚傳多位民眾在12月5日後吃了「懶得煮便當店」的菜飯後出現腹瀉、肚痛、發燒情況，網友還在臉書社團上留言哀號一家三口吃完之後急診住院多天，意外釣出其他受害者留言，甚至有網友提到「拉肚子拉到穿紙尿褲」，衛生局獲報後前往稽查，赫見現場牆壁都是陳年油垢、生熟食也都沒分開放，並要求業者暫停作業。

一名網友貼文表示，吃完便當就腹瀉住院，已有5天沒吃東西，貼文一出引起許多網友留言，有網友留言「自己昏倒在急診，5天完全不能進食，發高燒腹痛腹瀉，抽血檢查才發現是感染性腸胃炎」、「妹妹分享肉片跟食物給同事吃，結果全都進醫院！」、「1家三口吃完畏寒、發燒、腹瀉。兩個小孩掛急診住院，檢查結果為沙門氏菌，小孩直到今天才出院。」

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台中市衛生局證實此事，12月8日下午接獲東勢農民醫院通報，陸續有民眾於12月5日後食用東勢區懶得煮便當供應之餐食後，出現腹痛、腹瀉與發燒等不適症狀就醫，計有14位住院治療。

衛生局指出，食安處在通報當日即派員進行調查，發現便當店作業區環境有多項缺失均不符衛生規範，例如牆壁與風扇不潔、冰箱食材生熟食未分開放置、抽油煙機不潔等；為防止案情擴大，已依食安法第41條規定，要求業者暫停作業，待缺失確實改善，並經複查合格後，才能恢復作業。

衛生局表示，已採集相關檢體送驗中，屆時如檢驗及調查結果認定屬造成食品中毒之病因，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。