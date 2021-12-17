寧夏夜市恐怖畫面！刺青男仆街狗吃屎　夫妻看一眼被打到斷指

記者邱中岳／台北報導

北市寧夏夜市旁的超商門口，1名男子因刺青口渴下樓買飲料，但卻不滿坐在腳踏車上不慎滑落，被正好停車的夫妻檔撞見，誤以為對方在嘲笑自己，於是上樓找4男1女助陣，並持棍棒攻擊對方，造成夫妻檔2人均受傷送醫救治。

警方調查，17日凌晨時分，1對謝姓夫妻檔正好經過寧夏夜市附近的超商前，停好車準備離開時，正好看到1名22歲顏姓男子坐在腳踏車上不慎跌倒，顏姓男子誤以為謝姓夫妻檔在嘲笑自己，雙方當下立刻爆發口角衝突。

▲北市寧夏夜市旁超商，1名男子與夫妻檔爆發口角衝突，進而撂人攻擊2人。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓丈夫從車上拿出鐵撬對峙，顏姓男子不滿上2樓刺青店，找來35歲林姓、27歲張姓、23歲陳姓男子，另外還有1名身分不詳的男子以及32歲的盧姓女子到場助陣，一群人拿著棍棒就朝謝姓夫妻攻擊，甚至還砸車洩憤。

警方到場後，發現謝姓丈夫全身擦挫傷、左手中指骨折，蔡姓妻子則是四肢擦挫傷，所幸並沒有生命危險，警方當場帶回顏姓男子6人中的1女3男，且在其中1名盧姓女子身上起獲毒品K他命，另外還有2人仍在逃。

▲1名男子不滿從腳踏車上跌倒，自認被路過夫妻檔嘲笑上前理論，丈夫拿鐵撬防身，男子竟直接上樓撂人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後依照聚眾鬥毆、毒品等罪嫌將到案人等送辦，另持續追查尚未到案的陳姓男子、1名身分不詳的男子到案說明；顏姓男子則表示，當時因為在2樓刺青，因口渴下樓買飲料，因坐在自行車跌倒，認為被嘲笑才與對方發生口角爭執。

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