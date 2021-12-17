女友家樓下被砍原是前女友遭家暴找人報復　警4小時火速逮人

記者白珈陽／台中報導

台中市民施姓男子17日清晨5時許，與蔡姓女友人在西屯區一處騎樓聊天，遭兩名男子持刀砍傷，兩人行兇後載著另兩名女子逃逸，警方掌握車牌號碼全力追緝，今上午在大里區將4人逮捕到案，全案警方依妨害秩序、殺人未遂等罪嫌，將4人移送台中地檢署偵辦。

▲警方將林男等4人逮捕到案。（圖／民眾提供）

據悉，施男（29歲）已有女友，今清晨與蔡女（28歲）相約女友家樓下髮廊的騎樓聊天，至清晨5時25分，突然一輛白色賓士駛來，車內載有林男、吳男、顏女、柯女等4人，林、吳2人持菜刀下車，直接朝施男砍去，造成施男頭部、左手及腹部受傷，現場地面滿是血跡，施意識清醒，經送醫無生命危險。

林男等4人砍完人後開車逃離現場，警方獲報掌握車牌號碼，火速於4小時內將4人逮獲。

據了解，顏女是施男的前女友，2人約1個月前分手，顏女到案後辯稱，她交往時曾與施男同住1個多月，期間遭到施男暴力相向，因此找來林姓乾哥幫她出氣，近日多次前往施男住處附近查看，今日剛好撞見施男，遂上前動手。

據悉，該騎樓的樓上即是施男與現任女友的租屋處，施男遭砍後女友聽到聲響，還下樓查看情形。

▲台中市西屯區一家髮廊的騎樓今清晨發生砍人案件。（圖／民眾提供）