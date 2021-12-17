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網軍很好賺？臉書「祖」掉7間網路傭兵公司　4間都在這國家

▲臉書,Facebook。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書封鎖網軍公司。(圖／達志影像／美聯社)

記者崔子柔／綜合報導

「網軍」近年來受到政治、商業界重用，已形成新時代產業鏈，社群平台臉書的母公司Meta昨（16）日則宣布封鎖7家來自各國的網軍公司，不過這些被封鎖的網軍（cyber mercenary）不是只在網路上帶風向，還有駭客、間諜能力。

根據《衛報》報導，Meta指出，他們已將1500個與網軍相關的臉書、IG帳號刪除，並指出網軍公司創造出這些假帳號，在平台上和目標對象互動，進而收取對方個人資料甚至進行駭客攻擊。

遭封鎖的7間網軍公司有4間來自以色列，包括Black Cube、Bluehawk CI、Cobwebs、Cognyte，另外則是印度的BellTroX及北馬其頓的Cytrox，還有一個不知名的中國公司。

Meta表示，這些網軍常說他們只會針對罪犯和恐怖份子行動，不過這沒有明確的道德標準，目標對象往往觸及記者、異議人士、人權份子及其家屬等。

Meta指出，網軍公司會先創設假帳號，滲透進各種社團或從聊天中收集其他用戶的資料，或是在取得目標對象的信任後，讓對方按下有間諜軟體的連結，持續監控對方的行動。

其中網軍公司「Black Cube」就曾受「好萊塢淫魔製片」哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）雇用，用以監視指控他性侵的女性，另外，「Bluehawk」還曾假冒成美國福斯新聞（Fox News）、義大利《新聞報》（La Stampa）的記者，上述2間網軍公司都來自以色列，可見該國十分拿手於網路監控。

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