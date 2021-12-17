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南投市永豐納骨堂新增櫃位完工　多8千塔位個人位最高6萬元

▲南投市公所永豐納骨塔第四期櫃位增設工程本月完工。（圖／南投市公所提供）

▲南投市公所永豐納骨塔第四期櫃位增設工程本月完工。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市永豐納骨堂因塔位已滿、市民需求不減反增，於今年進行增設櫃位工程，並於本月初順利完工，共增加超過8000個靈骨塔位，個人塔位價碼最高6萬元，將於近期開放登記出售。

南投市公所於14日進行該納骨堂的神明開光儀式，由市長宋懷琳率領主秘曾茂榕及多位一級主管、里長穆仁國、石玉明、王日強等人進行祭祀，祈求神明保佑安奉在此的先人及家屬，都能平安順勢。

宋懷琳表示，這次永豐納骨堂增設櫃位是第四期工程，共計增加靈骨塔位8千多位、神主牌位1千多位，其中包含多種家族塔位；南投市殯葬管理所表示，本次新設櫃位於祐寧堂2樓，方位及整體設計都相當不錯，個人塔位自2萬元至6萬元不等，每月初一、十五皆有誦經祈福，讓安奉祖先於此的民眾放心。

殯葬管理所指出，增設塔位將於近期開始販售，民眾若有安奉先人需求，可向殯葬管理所洽詢，將有專人服務。
 

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