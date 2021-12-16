「最聰明醫師」對2病患伸狼爪挨告　還裝可憐：我已經道歉了啊

▲孔繁錦是孔子第74代傳人，曾獲得《金頭腦》總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，沒想到爆出性侵、性騷女病患的風波。（圖／翻攝自孔繁錦臉書）

記者陳雕文／新北報導

身為孔子第74代傳人的醫師孔繁錦，曾獲得《金頭腦》總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，卻在今年4月間對2女病患伸出狼爪，還不斷打電話給報案的被害人說，「我已經跟妳道歉了啊！」檢方近日偵結，依妨害性自主起訴孔繁錦，並痛批他「飾詞狡辯、態度不佳」，請法院從重量刑。

據了解，孔繁錦曾在益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，後來又因批評行政院長蘇貞昌是「短視政客」登上新聞版面。沒想到聰明的他卻忍不住伸出狼爪。

判決書內容指出，A女於今年4月中間到孔繁錦位於三重的身心科診所看診，沒想到孔繁錦趁A女閉目養神時，竟把診門上鎖，先親A女的額頭，還掀起她的裙子開始親吻其臀部，不理A女明確表示拒絕，孔繁錦脫褲性侵，後來A女持續抗拒，孔繁錦才改以手指伸進下體性侵。

到了4月底，孔繁錦把目標轉移到B女，先以觀察背後痘痘為由，將額頭貼在其背上稱「那你有感覺我喜歡你嗎」，接著伸手撫摸B女褲縫性騷擾。孔繁錦的行徑讓兩女心生恐懼，皆對友人淚崩哭訴，最後都提起勇氣報警提告。

孔繁錦得知兩女報案後，開始傳簡訊、打電話給2女，對A女說，「以後不會再犯」、「當然後悔！也一直道歉了啊」；對B女則說，「我已經跟你道歉了啊」。

檢方根據跡證判斷孔繁錦犯罪事實明確，依強制性交、乘機性騷擾等罪嫌起訴，並指孔犯後態度不佳、飾詞狡辯，請求法院予以從重量刑，以資儆懲。