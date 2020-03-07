　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最聰明醫師」認同口罩管制！38天前嗆蘇貞昌短視　深夜發文：少大聲嚷嚷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲《金頭腦》。（圖／超視提供）

▲孔繁錦上益智節目《金頭腦》，贏得總冠軍20萬元。（圖／超視提供）

記者張靖榕／綜合報導

武漢封城後，我行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口，引來藝人范瑋琪等人批評，曾在益智節目《金頭腦》獲得總冠軍的孔繁錦醫師也抨擊，「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」38天過去，各國陸續宣布跟進口罩禁出口，外媒也稱讚台灣防疫措施，不少網友便出征孔繁錦，說時間只是證明了「話不要說太滿」；對此，孔也在臉書列點回應，堅持己見。

身為孔子第74代傳人的孔繁錦，在獲得《金頭腦》總冠軍後，被封上「全台最聰明醫師」的稱號，1月時在臉書分享新聞快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！　「只是希望我們能多一些愛與關懷」，預言「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」對於網友提醒「知名人士要遠離FB」，他則回應，「關鍵時刻不行」。

請繼續往下閱讀...

「關鍵時刻」至今已38天，伊朗和義大利都出現激增確診，死亡病例攀升的嚴重疫情，和中國關係更密切的日本、韓國也失守，各國從2月開始陸續跟進口罩禁令。網友便在PTT發文，「東南亞各國也開始紛紛跟進，我們孔醫師所說的時間會證明，到底證明了什麼？」臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」也分享孔當初的貼文，吸引眾人留言，「整個臉書都在扯後腿」、「所以時間真的會證實誰才是笑話」、「證明了他其實沒那麼聰明」、「照這樣說東南亞各國也是短視狗官」。

對此，孔繁錦醫師在臉書回覆稱，說蘇貞昌管制口罩沒有錯，而是他禁口罩的時機和方式選在武漢封城的隔天，「顯然這話衝著中國大陸，司馬昭之心，路人皆知。」孔表示，聰明的做訪應該是先宣導民眾戴布口罩，蘇應該暗自調度運作，少大聲嚷嚷，做出這樣的舉動是「簡單說，蘇就是氣度窄、眼光短、嘴巴笨。」

孔繁錦認為，身為一個行政院長，說的話要能呈現這個政府的意識與程度，「行政院長說這種話是外交災難，替國家闖禍樹敵。」

►《金頭腦》冠軍醫生孔繁錦力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

ET快訊
最聰明醫師認同口罩管制！38天前嗆蘇貞昌短視　深夜發文籲暗自
獨／前後隔離31天！鑽石公主號魔術師陳日昇今出關　想做3件事
新冠肺炎全球確診破10萬！　義大利激增778例共197死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「最聰明醫師」認同口罩管制！38天前嗆蘇貞昌短視　深夜發文：少大聲嚷嚷

週末好天氣！吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

西門慶與賈寶玉都有「雙性戀傾向」　《金瓶梅》影響百年後《紅樓夢》男男戀

陳時中到場了！鑽石公主號旅客解除隔離　11人凌晨返家

埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

鋒面壓境再變天！低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

新北3區大跳電！6571戶受影響　台電搶修中

埃及控台遊客散播病毒！莊人祥駁：該團當地導遊最早發病

鑽石公主包機國人7日零時可出關！19人離所返家「分兩批」

澳確診音樂家隔離直播報平安：「精神非常好」會繼續在病房創作

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

他兩招反制委託代購得地獄樂趣　見友人一臉期望落空：享受它！

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

陳時中記者會口誤說成「量口罩」　網心疼刷爆留言：部長快去休息

「最聰明醫師」認同口罩管制！38天前嗆蘇貞昌短視　深夜發文：少大聲嚷嚷

週末好天氣！吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

西門慶與賈寶玉都有「雙性戀傾向」　《金瓶梅》影響百年後《紅樓夢》男男戀

陳時中到場了！鑽石公主號旅客解除隔離　11人凌晨返家

埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

鋒面壓境再變天！低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

新北3區大跳電！6571戶受影響　台電搶修中

埃及控台遊客散播病毒！莊人祥駁：該團當地導遊最早發病

鑽石公主包機國人7日零時可出關！19人離所返家「分兩批」

澳確診音樂家隔離直播報平安：「精神非常好」會繼續在病房創作

蔡依林側躺露逆天長腿！「豹紋＋網襪」超狂造型以為新專輯封面

「最聰明醫師」認同口罩管制！38天前嗆蘇貞昌短視　深夜發文：少大聲嚷嚷

獨家專訪／與新冠肺炎擦肩而過！陳日昇要辦「魔術義演」：醫護人員免票

獨家專訪／前後隔離31天！魔術師陳日昇今出關　最想做三件事

女星傳曖昧簡訊「我好想你」　王少偉正牌女友看到氣炸！

新冠疫情破10萬　WHO呼籲全球將遏止病毒列最優先

乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用

週末好天氣！吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

新冠肺炎疫情威脅　美國SXSW影展3天內急轉彎：今年停辦

曾智希遇恐怖情人施暴　提分手掐脖殺貓險喪命

魚鉤拋到25000伏特台鐵電車線 婦瞬間四肢掉一層皮燒焦送醫

生活熱門新聞

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

埃及控台女散播病毒！指揮中心狠打臉

土城中和板橋大跳電！6571戶受影響

鑽石公主號旅客解除隔離　陳時中到場了

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

斷掌男「手工打死蚊子」賣666　網一搜驚呆

澳確診音樂家隔離病房直播報平安

吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

龐寧寧離世　學生：老師笑聲是台大物理最懷念風景

台灣45例「個案懶人包」一次看懂

急診室突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

更多熱門

相關新聞

獨家專訪／前後隔離31天！魔術師陳日昇出關最想做三件事

獨家專訪／前後隔離31天！魔術師陳日昇出關最想做三件事

鑽石公主號郵輪19名台籍乘客2月21日搭乘專機返台後，立即被送往隔離所，為期14天的隔離檢疫已於今（7日）正式結束。在他們「出關」前夕，《ETtoday新聞雲》獨家採訪到魔術師陳日昇，他從船上爆出確診案例後便開始隔離，迄今已31天。陳日昇表示，解除隔離後，一共有三件最想做的事情，除了跟家人吃溫暖的團圓飯，還想去戶外呼吸新鮮空氣。

獨家專訪／與新冠肺炎擦肩而過！陳日昇要辦「魔術義演」：醫護人員免票

獨家專訪／與新冠肺炎擦肩而過！陳日昇要辦「魔術義演」：醫護人員免票

世衛：疫情將逾10萬 籲全球將遏止病毒列最優先

世衛：疫情將逾10萬 籲全球將遏止病毒列最優先

全球確診破10萬人　義新增778例

全球確診破10萬人　義新增778例

一次測6種病毒！陸最新試劑上市

一次測6種病毒！陸最新試劑上市

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎孔繁錦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

湖北通城病例歸零　正式解除封城

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

即／襲擊蔡阿嘎夫婦　裁定陳嫌羈押禁見

辦公室噴酒精消毒！下秒起火燒成廢墟

單親爸拼命打工養家…下班後「雙手握拳」死在車上

印度女大生移植男性雙手！膚色由黑轉淡

華春瑩丈夫病逝北京　享年55歲

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

茵聲峇里島解放深V比基尼！

更多

最夯影音

更多
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網
玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面