「最聰明醫師」認同口罩管制！38天前嗆蘇貞昌短視　深夜發文：少大聲嚷嚷

▲孔繁錦上益智節目《金頭腦》，贏得總冠軍20萬元。（圖／超視提供）

記者張靖榕／綜合報導

武漢封城後，我行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口，引來藝人范瑋琪等人批評，曾在益智節目《金頭腦》獲得總冠軍的孔繁錦醫師也抨擊，「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」38天過去，各國陸續宣布跟進口罩禁出口，外媒也稱讚台灣防疫措施，不少網友便出征孔繁錦，說時間只是證明了「話不要說太滿」；對此，孔也在臉書列點回應，堅持己見。

身為孔子第74代傳人的孔繁錦，在獲得《金頭腦》總冠軍後，被封上「全台最聰明醫師」的稱號，1月時在臉書分享新聞快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！ 「只是希望我們能多一些愛與關懷」，預言「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」對於網友提醒「知名人士要遠離FB」，他則回應，「關鍵時刻不行」。

請繼續往下閱讀...

「關鍵時刻」至今已38天，伊朗和義大利都出現激增確診，死亡病例攀升的嚴重疫情，和中國關係更密切的日本、韓國也失守，各國從2月開始陸續跟進口罩禁令。網友便在PTT發文，「東南亞各國也開始紛紛跟進，我們孔醫師所說的時間會證明，到底證明了什麼？」臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」也分享孔當初的貼文，吸引眾人留言，「整個臉書都在扯後腿」、「所以時間真的會證實誰才是笑話」、「證明了他其實沒那麼聰明」、「照這樣說東南亞各國也是短視狗官」。

對此，孔繁錦醫師在臉書回覆稱，說蘇貞昌管制口罩沒有錯，而是他禁口罩的時機和方式選在武漢封城的隔天，「顯然這話衝著中國大陸，司馬昭之心，路人皆知。」孔表示，聰明的做訪應該是先宣導民眾戴布口罩，蘇應該暗自調度運作，少大聲嚷嚷，做出這樣的舉動是「簡單說，蘇就是氣度窄、眼光短、嘴巴笨。」

孔繁錦認為，身為一個行政院長，說的話要能呈現這個政府的意識與程度，「行政院長說這種話是外交災難，替國家闖禍樹敵。」

►《金頭腦》冠軍醫生孔繁錦力挺范瑋琪！ 「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」