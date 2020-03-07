嗆蘇短視！「最聰明醫師」兒大義滅親：死不認錯　曝連范講了什麼都不知道

▲兩人有「地表最聰明父子檔」的稱號。（圖／17Media提供）

記者劉維榛／綜合報導

孔子第74代傳人的孔繁錦，因力挺藝人范瑋琪口罩風波，一句「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」成了眾矢之的。轉眼38天過去，網友調侃「到底證明了什麼？」孔繁錦仍堅持己見，就連兒子都看不下去，直呼「死不認錯！」引發網友笑虧「 真的是大義滅親！」

早在1月24日，蘇貞昌率先下令口罩禁止出口，當時范瑋琪怒轟「我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎」，而被封稱「全台最聰明醫師」孔繁錦也出聲力挺，「時間會證明，蘇貞昌是短視政客！」如今風向大反轉，各國一罩難求，就連WHO都擔憂，口罩遭到囤積及濫用而造成全球嚴重短缺。

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38天飛逝，台灣防疫有目共睹，從實名制、組成生產國家隊、健保卡結合出入境資料，讓日韓、泰國、美國、法國、英國學者視為典範。如今孔繁錦再度被PTT鄉民出征，直呼「是這樣啦， 口罩禁出口也一個多月了，東南亞各國也開始紛紛跟進，我們孔醫師所說的時間會證明，到底證明了什麼，子彈飛夠久了嗎？」

孔繁錦在今（6）日深夜在臉書發文，針對1月24出口禁令，他4點反擊，如下：

1.管制口罩本身沒有錯，錯的是說的方式與時機。

2.由行政首長高調貼fb，選在武漢封城的那一刻，顯然這話衝著中國大陸，司馬昭之心，路人皆知。

3.1/22說過口罩庫存才4500萬，1/24再說產量每日才244萬，明明就不夠，還信心喊話不要囤口罩一定夠？簡直在提醒大家要買趕快！於是引爆搶購潮。之後的藥局實名刷卡配給制，其實是在為他的捅婁衝康善後。

4.聰明做法是先宣導民眾戴布口罩就好，暗自調度運作，少大聲嚷嚷，被問到的時侯，措辭溫和審慎。

隔兩小時後，孔繁錦再度發文「兒子問我何苦？我說你猜，用四個字成語？」兒子回應「求仁得仁？沽名釣譽？愚公移山？唐吉軻德？」孔繁錦則回應「草船借箭。」

▲兒子留言：死不認錯（圖／翻攝孔繁錦臉書）

殊不知留言串神展開，兒子孔祥瑄搶頭先，語帶諷刺得說「死不認錯」，更不諱言表示「其他還可以觀望，但他一挺范就被我們罵爆了。他現在假裝很深謀遠慮的樣子，其實根本挺的時候，連范講了什麼都不知道。」

文章也引來網友蓋高樓直呼，「朝聖大義滅親」、「箭都燒起來了還在硬拗」、「草船借箭，用來射自己嗎？」、「你不用借，就夠『箭』了」、「死性不改吧」。孔繁錦則在底下回應，「擇善固執」。

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