貨車吊桿未收扯斷號誌桿監視器　交通一度打結警將求償

▲▼烏日一輛貨車未收回吊桿，扯斷號誌桿和路口監視器。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市57歲林姓男子下午2時許，駕駛大貨車行經烏日區榮和路，由南往北方向時，因為車上吊桿沒有收好，勾斷電線、號誌燈桿及路口監視器，所幸沒有砸中人車，現場3點半已恢復交通，警方除開單告發也會針對監視器受損提出求償。

烏日警方表示，林男扯斷的號誌燈桿倒在路面，還好沒有砸中往來人車，無人受傷，林男也沒有酒精反應，呼籲駕駛人務必檢查吊桿及貨物是否收置良好，避免類似車禍再次發生。