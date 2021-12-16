幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察　3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

記者魏有德／綜合報導

山東泰安一間幼稚園的老師請小班同學帶「多肉植物」到學校進行觀察課程，不料，一名3歲半的小男孩卻誤以為老師要求他們帶「很多肉」，男孩回家告訴家長後，家長便將家裡的豬肉切成肉絲讓小男孩帶去學校，讓老師哭笑不得。事後，老師也徵求家同意，將這包與課桌上多肉植物相當違和的豬肉當成學校的加餐伙食。

▲幼稚園要求帶多肉植物到校觀察，3歲小男孩跟家長說要帶很多肉。（圖／翻攝澎湃視頻）

《澎湃新聞》報導，幼稚園的徐老師表示，前一天（通知）想讓小朋友隔天帶一小盆多肉植物來學校，進行觀察植物的課程，也有在聯絡群發通知，「可能那位小朋友的爸爸忙於工作，沒看到，小朋友也沒見過多肉，才會發生這起啼笑皆非的誤會。」

根據幼稚園釋出的影片顯示，小朋友攜帶的多肉植物整齊地擺放在課桌上，各式各樣的不同品種都有，不過，畫面左下角卻出現了一包切好的肉絲，粉紅色的肉絲和綠色的多肉植物呈現強烈對比。

徐老師提到，小朋友回家跟爸爸說，老師說要帶「很多的肉」，家長也不疑有他，便切了一小袋的肉讓小朋友帶到學校，「就覺得這位家長和小朋友都很可愛。」

影片在網路上傳開後，網友紛紛留言表示，「最受歡迎的應該是那袋肉」；「很多肉，沒毛病」；「彷彿聽到小朋友帶兜肉的娃娃音」；「這孩子夠實在」。