撞見幼兒園師「下班偷抽菸」…她怒喊該禁止　網無奈：放過老師吧

▲老師下班時間能抽菸嗎？非當事人。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

老師在學生心目中是完美好榜樣，不過即使下班時間也要維持完美形象，抽菸還可能被家長檢舉？一名幼兒園家長表示，某次她下課時間無意間看到，老師竟然站在遠處抽著菸，她看了相當驚訝擔心，「學校不能禁止老師抽菸嗎？」結果這篇文被網友戰翻。

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▲家長擔心三手菸影響小孩健康。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

家長在臉書社團「靠北幼稚園」匿名表示，她日前無意間撞見孩子老師在外面抽菸，雖然是下班時間，也沒有在小孩附近抽，不過她認為觀感不佳，看了還是很反感，呼籲校方應該禁止老師任何不良行為，直呼「三手菸對孩子很傷欸...我該怎麼辦？」

▲網友認為下班是老師私人時間，家長管太多。（圖／翻攝自靠北幼稚園）



底下留言幾乎一面倒支持老師，老師在下班時間做自己的事，並沒有影響到其他人，原PO不該干涉，「這樣說，好像當警察、警衛、醫生、護士都不能抽煙一樣，那是他們的人生自由空間，又不是上課時候，有問題嗎」、「好煩的人哦！都已經放學了還管那麼多幹嘛」、「下課了可以放過老師嗎？難怪有時候老師在非上課時間不想碰到家長」、「老師真可憐，下課了沒有自己的私人空間！為什麼要因為職業去框住一個平凡人呢？」

不過也有部分家長擔心，老師殘留在衣服、手指的三手菸會影響到孩子健康，「老師進教室後，身上也會有尼古丁殘留，如果介意可以換學校」、「上課前不ok，因為會接觸到學生，下課後是老師的私人時間不關我的事」、「我會換幼稚園，我兒子跟我一樣會過敏。」

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