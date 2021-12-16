台灣最高樓餐廳「頂鮮101」年底收攤　饗賓集團接手開新店

▲頂鮮101以台菜菜色，搭配台式巴洛克裝潢為特色。（圖／翻攝頂鮮101官網）

記者蔡惠如／台北報導

台灣地標台北101大樓高空景觀餐廳又添生力軍，原位於86樓的「頂鮮101餐廳」將在今年12／31結束營業，日前101進行選商作業，結果由旗下擁有饗食天堂、旭集、饗饗等熱門吃到飽的饗賓集團取得承租經營權，以打造頂級高空景觀餐廳的方向準備開新店。

「頂鮮101餐廳」以台式海鮮菜色為主，在101大樓已經營逾10年光陰，也是101高空餐廳中歷史最悠久的一間，針對今年年底租約到期，台北101根據公司相關規定辦理選商作業，由國內知名「饗賓集團」獲得經營權，可預想明年將會為這棟台灣第一高樓注入新活水。

▲頂鮮101在該出經營超過10年，明年正式更換新店。（圖／翻攝頂鮮101官網）

饗賓餐飲集團旗下擁有多達8個餐飲品牌，包括饗食天堂、饗饗、旭集、小福利、果然匯5個吃到飽餐廳，以及開飯川食堂、饗泰多與真珠台菜3個餐廳品牌，其中光在信義區就有饗饗、旭集與饗食天堂3個吃到飽，尤其位於微風信義高樓的饗饗更是熱門餐廳，據悉一年營業額可達4億元。

▲位於微風信義高樓層的饗饗，是信義區最熱門的吃到飽餐廳。（圖／翻攝饗饗官方粉絲頁）

台北101表示，公司相關規定辦理選商作業，饗賓集團以較優條件與完整的營運計劃取得承租經營權，在台北101高空餐廳邁入新里程碑的同時，衷心感謝「頂鮮101餐廳」團隊在此期間的合作與經營。對於饗賓集團即將在台灣地標開出的餐廳品牌，據悉目前尚未確定。