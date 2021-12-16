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古早LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包喊價到1萬

▲▼古早台灣人的LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包，如今在文物市場上可賣到1萬。（圖／梁志忠提供）

▲古早台灣人的LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包，若是未有使用痕跡，如今在文物市場上可賣到1萬以上。（圖／梁志忠提供）

記者林育綾／綜合報導

早年許多品牌會將商品圖印在帆布包上，作為廣告宣傳，這些印有黑松汽水，子母牌代奶粉、味丹味素、維他露汽水的帆布包，大多是商家送給老主顧的贈品，街上人手一袋，宛如帆布袋的大觀園；後來逐漸被市場淘汰，卻在文物市場成為珍稀的收藏品，例如彩色印刷的「子母牌代奶粉包」可賣到1萬以上，單色印刷的黑松汽水也能賣到5千元！

▲▼古早台灣人的LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包，如今在文物市場上可賣到1萬。（圖／梁志忠提供）

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▲收藏家分享古早時期商家送的帆布包。（圖／梁志忠提供）

南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠說，在台灣早期以腳踏車為主要代步工具的年代，幾乎人人有一個帆布袋掛在手把上搖來晃去，他回憶年幼時的情景，這種帆布袋就如同寄藥包，是普羅大眾必備的家庭生活用品。

梁志忠在個人臉書分享，帆布袋上會印上圖文並茂的廣告，有彩色的，也有單色印刷，內容像是：黑松汽水，子母牌代奶粉、金鳥殺蟲劑、味丹味素、維他露汽水、金牛牌沙茶醬⋯等。大部分都是由商家送給老主顧的，這些老主顧從事行業不一而足，有農民，工人、商人、公務人員，各行各業都有；走在大街上人手一袋，猶如帆布袋的大觀園，一時蔚為風潮。只是隨著時代的進步，帆布袋已經不是商家廣告的首選，漸漸的被市場淘汰了。

▲▼古早台灣人的LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包，如今在文物市場上可賣到1萬。（圖／梁志忠提供）

▲帆布袋上會印上圖文並茂的廣告，有彩色的，也有單色印刷。（圖／梁志忠提供）

他表示，這些帆布包雖然在消費市場的風光不再，取而代之的卻是在文物市場的價值。在文物市場上，一個印刷精美、沒有使用痕跡的早期帆布袋，如彩色印刷的「子母牌代奶粉包」可以賣到1萬元以上；而單色印刷如「黑松汽水」的帆布袋，一個可以賣到5000元左右。

▲▼古早台灣人的LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包，如今在文物市場上可賣到1萬。（圖／梁志忠提供）

▲單色印刷如「黑松汽水」的帆布袋，如今一個可以賣到5000元左右。（圖／梁志忠提供）

他也觀察到，最近台灣一些文創產業園區也興起了帆布袋風潮，尤其在台南市的一些帆布袋老店，門口居然大排長龍，大家只是為了要購買最新生產的帆布袋。有些深具古味又搶手的帆布袋，甚至要等待一段時日才能買到，「這樣的場景真令人感到訝異而望獵心喜，由此可見同好還真不少，一路走來收集帆布袋的心路歷程其實並不孤單。」

梁志忠近來籌備開設「南投故事館」，整理收藏品時也翻出許多驚為天人的文物，PO在臉書與親友分享，如先前翻找出一盒日治時期的「月乃華」女性生理用品，堪稱是「衛生棉始祖」；如今分享各式各樣的早期帆布包，也形容這是「古早台灣人的LV帆布包」，「物以稀為貴，已被市場淘汰的帆布袋搖身一變，反而變成收藏家的寵兒。」

▲梁志忠日前整理倉庫時，發現了這盒「月乃華」，是百年前女性生理用品，可說是衛生棉始祖。（圖／梁志忠提供）

而分享大量的古早帆布包之後，也吸引許多人留言，其中一位成功大學何教授也驚呼，「子母牌代奶粉」是他舅公的產業，同家族的人也紛紛來回應，他們家族自己都沒有留下這個包包。因此梁志忠也向《ETtoday新聞雲》透露，已經將其中一個「子母牌代奶粉」包包寄送給對方，作為紀念。

▲▼古早台灣人的LV帆布包亮相！收藏家曝「子母牌代奶粉」包，如今在文物市場上可賣到1萬。（圖／梁志忠提供）

▲「子母牌代奶粉」帆布包PO出後，有人留言這是他們的家族產業，家族自己都沒留下這個包，看了十分懷念。（圖／梁志忠提供）

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