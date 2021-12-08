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百年前衛生棉曝光！日治時期舶來品「月乃華」比郵差半天薪水還貴

▲▼百年前衛生棉曝光！日治時期「月乃華」一盒比郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

▲百年前衛生棉曝光！日治時期「月乃華」一盒比郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

記者林育綾／綜合報導

百年前「衛生棉」曝光！南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠，近來從倉庫翻出一盒名叫「月乃華」的日治時期文物，裡頭有20球包裝好的白色棉球，而光看盒子名稱無法猜出內容物，翻到背面才從日文漢字看出是女性生理用品，堪稱是衛生棉始祖，一盒要價27錢，以當時來說並非便宜物品，「應是有錢人才用得起」。

▲▼百年前衛生棉曝光！日治時期「月乃華」一盒比郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

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▲梁志忠整理倉庫時，發現了這盒「月乃華」。（圖／梁志忠提供）

梁志忠收藏上萬件古文物，近來計畫籌備開幕南投故事館，而在整理倉庫時，發現了這盒「月乃華」，是他20多年前從民藝骨董店購買收藏的文物，至今已經超過100年歷史；不過買回來就一直放在文物倉庫內，直到近日才發現。

▲▼百年前衛生棉曝光！日治時期「月乃華」一盒比郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

▲打開紙盒發現裡頭有20個包裝的棉球。（圖／梁志忠提供）

紙盒上寫著「月乃華」，剛開始也看不清物品是什麼用途，而打開紙盒發現裡頭有20個包裝的棉球，翻到盒子背後，從日文漢字推敲，才知道是日治時期的女性月事使用的貼身物品。

▲▼百年前衛生棉曝光！日治時期「月乃華」一盒比郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

▲翻到盒子背後，從日文漢字推敲，才知道是女性月事使用的貼身物品。（圖／梁志忠提供）

而盒子正面印著臺灣總督府的字樣，也就是當時臺灣總督府審核通過可進口販賣的物品，是來自東京的舶來品，定價27錢，相當不便宜，梁志忠推測，「應該是有錢人才用得起」，甚至推測這些棉球可能是棉條的前身，但棉球無法獨立使用，應該要搭配月經帶。

▲▼百年前衛生棉曝光！日治時期「月乃華」一盒比郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

▲「月乃華」一盒定價27錢，比當時郵差半天薪水還高。（圖／梁志忠提供）

他說明，當時100錢為1圓，而在台灣戰後初期時，一般人普遍生活水準仍沒有這麼好，在1920年日治時期時，郵差日薪是5角（50錢），因此一盒月乃華比郵差半天的薪水還多一些，可見物品在當時價格不便宜。

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