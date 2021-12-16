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弟弟拿「這1罐」超商微波　她目睹嚇爆…急搶走阻止悲劇：差點完蛋

▲重傳LOGO。微波,微波爐。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不是所有東西都能放微波爐加熱。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

在超商微波咖啡竟然差點出大事！一名女子日前到超商買晚餐，看見一名小弟弟拿著鐵鋁罐咖啡走到微波爐前，準備放入微波爐加熱，她嚇得趕快拿走弟弟手上的鐵鋁罐，「如果剛剛他放進去微波，我再去拿我的皮蛋瘦肉粥，我就真的完蛋了⋯」。

原PO在Dcard分享自己阻止了一場意外，這間超商採用自助微波，當時她正在旁邊等自己的晚餐微波好，結果一名小弟弟也拿著咖啡要來微波，仔細看他手上拿的竟然是「鐵鋁罐」，正當弟弟要打開微波爐時，原PO一把搶下對方手上的鐵鋁罐，驚呼「你要幹嘛？」弟弟一頭霧水地說自己要微波加熱，原PO聽了冷汗直流。

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▲▼微波,鐵鋁罐,加熱。（圖／記者黃可昀攝）

▲鐵鋁罐微波會冒出火光。（示意圖／記者黃可昀攝）

原PO表示，她當下馬上告知弟弟「鐵鋁罐不能微波啦！」對方還半信半疑，直到跟店員確認真的不能微波才相信，這時旁人也被他們的對話吸住目光，原PO說當下超商很多人，萬一沒人注意到弟弟拿著鐵鋁罐，微波下去可能就會發生爆炸意外，「總之不管你是生雞蛋、水煮蛋還是茶葉蛋，或是金屬的便當盒、鐵鋁罐、錫箔紙等，不要微波！」

網友紛紛留言，「太可怕了，拜託真的不要讓小孩自己用微波爐，超危險」、「我看到新北消防實驗的影片，不會爆炸，就是微波爐會產生電流」、「我之前拿著泡麵紙碗進微波爐⋯結果在裡面燒起來，不誇張，因為泡麵碗蓋撕起來，邊邊還有一點點鋁箔絲沒撕乾淨，我後來被同事們唸很久」、「沒看到這篇不知道鐵鋁罐不能微波⋯還好我從來沒有想過要喝熱的鐵鋁罐飲料。」

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