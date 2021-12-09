她為愛子訂「鬼滅蛋糕」慶生　妹一看嚇：真的全部滅掉了

▲原PO騎車把兒子的鬼滅蛋糕帶回家，結果人偶跌得東倒西歪。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

原本想給孩子一個驚喜的慶生，但打開蛋糕卻讓她欲哭無淚！一位媽媽表示，在兒子生日時特別為他訂了一款「鬼滅蛋糕」，結果回到家打開一看當場傻眼，傳訊想跟妹妹討個溫暖，結果對方更毒，爆笑互動掀起熱議。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為兒子生日，她滿心期待訂了一個鬼滅蛋糕，看到成品時很開心，結果騎車回家後再打開，卻當場傻眼，從照片中可見蛋糕上的人物公仔跌得東倒西歪，主角彌豆子更是直接橫躺在蛋糕上。

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原PO見狀就拍照傳訊給妹妹，想討個溫暖，「結果天冷人心更冷…果然是我的親妹妹！鬼滅真的全滅了」。從原PO截圖的對話中可以看到，對方一看到蛋糕照片，超毒舌回覆「什麼鬼東西呀，真的是鬼滅餒，全部滅掉」。

▲原PO和妹妹分享，沒想到卻換來超毒舌評論。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「蛋糕真的不能騎車取貨啦～」、「這樣也很有鬼滅的風格啊」、「回家趕快扶起來裝沒事」、「真的全滅」、「簡直毀滅」、「滅的很成功欸」、「整個滅團無誤」、「請宅配安全」。