桃園男飛車搶路人　兩度獲交保又犯案！檢建請法院加重其刑

▲桃園市劉姓男子因缺錢花用，今年10月間三度在中壢區飛車搶劫婦女與路人財物，桃檢偵結依3個搶奪罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子疑缺錢花用，今年10月間在中壢、八德與大溪等地區三度飛車搶劫婦人、路人財物，前兩次桃檢以財力不佳與無羈押必要交保，但劉第三度飛車搶奪婦人皮包，檢方複訊時，他坦承犯案，偵結依3搶奪罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，45歲的劉姓男子今年10月3日下午5時許騎乘機車行經中壢區成章一街，見婦人獨行竟趨前飛車搶奪其錢包，但皮包內僅現金200元與健保卡；劉男隔日在桃園區某公園與1名下班遛狗員警聊天，員警察覺劉宇被通報非吃搶奪嫌犯長相神似，經過確認後呼叫線上警力支援將劉逮捕到案，移送桃檢後，檢方複訊時以劉財力不佳，讓其無保請回，但限制住居。

劉男獲釋後，10月15日凌晨騎機車經過八德區桃鶯路前，再度飛車搶劫夜歸婦人皮包，內有現金6000餘元與身分證等財物。警方1隔日埋伏準抓人，劉居然向便衣員警問路，自投羅網被拘捕到案；劉男12天內2度搶奪夜歸婦人財物，檢察官以警方蒐證齊全、劉坦承犯案與被害人傷勢不嚴重等理由，認無羈押必要以3萬元讓劉交保。

劉男二度重獲自由，10月25日三度騎車至大溪區員林路1段與福居街口，再以飛車搶奪婦人，內有現金1萬1000元、振興券5400元與手機等財物。劉男第3度被移送檢方審理，桃檢以劉恐有再犯之虞向法院聲押獲准。

桃檢第三度複訊時，劉坦承犯行不諱，辯稱因缺錢才依再度鋌而走險，檢方根據3名被害人指證及現場監視器畫面佐證，檢方審酌劉男3次行搶犯意各別且行為互殊，檢察官偵結依3個搶奪罪嫌提起公訴，由於劉屬累犯，檢方建請桃園地院從重量刑。

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