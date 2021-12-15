北市雙層觀光餐車啟航！嚐五星級美食賞東區夜景　12月底預約全滿

▲台北市雙層觀光餐車首航。（圖／台北市觀傳局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

全台首輛「台北市雙層餐車」12月9日開放訂位，美食搭配美景的旅遊方式成為熱門話題，並於14日晚間正式首航，由台北市觀傳局長劉奕霆擔任導覽員，介紹由晶華飯店合作的五星級獨家菜色、北市特別景點，目前至12月底前已全數預約額滿，1月尚有名額，欲前往的民眾可把握機會預約搭乘。

台北市觀傳局與雙層觀光巴士業者合作，正式推出「台北市雙層餐車」，並於14日晚間首次啟航，黑色車體外觀、高度較一般觀巴高20公分，車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上並安排專人送餐，讓搭乘用餐的旅客享受優質服務。

台北市雙層觀光餐車執行長徐浩源受訪時指出，此次是非常大膽的突破，好險旅客回饋都非常好，12月31日前的1248席座位全數售完，1月也幾乎額滿，預計試營運4至6個月後再評估是否推出第2輛車；目前該列車是與晶華酒店合作，但因為吃素旅客希望提供素食，這部分會再研議，未來菜單每季會更換一次，希望之後能提供客家菜、浙江菜等不同餐點。

雙層觀光餐車採取預約制度，並分為下午茶與晚上共2時段，費用分別為新台幣1000元、1800元，乘車時間約2小時，路線目前以信義區、大安區為主，景點包括台北101、陶朱隱園、國父紀念館等，每名旅客皆有300萬元的旅客責任險、食安險。

▼台北市雙層觀光餐車。（圖／記者袁茵攝）