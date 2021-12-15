正妹以為嫁入豪門「慘被恐怖婆婆設局」背百萬債務…孩子也被搶走

▲女子實名舉報前婆婆，錢財來歷不明。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女網友13日在社交媒體發布影片，實名舉報她的前婆婆持有巨額財產及消費來源不明。她稱，前婆婆不僅騙走了幾十萬（人民幣，下同）的嫁妝，讓她凈身出戶，還買通法院讓她背上幾百萬的債務，現在還威脅要搶走她孩子，否則就要搞她。女子最後稱，不求別的，只求凈身出戶，永無牽扯。

女子稱，自己的前婆婆夏雪華是中國農業發展銀行太康支行的員工，不上班卻月月領工資吃空餉，他們家在多地有8套房產、9間商鋪、4輛汽車，吃穿全部都是名牌。該女子實名舉報稱，前婆婆夏雪華一家巨額財產和消費來源不明。

女子稱，2017年5月，前婆婆夏雪華看上一套價值500萬元的房產，因為前公公是某單位的領導，兒女也在某單位上班不方便持有高額房產，便告訴她要將房子登記在她名下，並用她的名字貸款190萬。因為房子在她名下，婆婆又讓她將父母給的嫁妝轉到對方指定帳戶下，共計44萬。

該女子接著說，之後前婆婆讓她和丈夫假離婚，假意稱離婚協議上寫明給她10萬元的存款和一輛BMW車。之後，前夫李曉斌繼續哄騙說，車子在她名下，要由她來還車貸。於是，她還了近2年，每個月6300元。另外，她還幫前夫還了十幾萬的信用卡債，並支付了幾年的日常開銷。

女子表示，當時懷孕8個月，在去離婚當天，前婆婆特意讓她穿了一件很寬鬆的衣服，稱不能讓外人看出來，否則離不了婚。她控訴，自己當時太年輕（只有22歲），沒有多想，同時前婆婆一直催促，讓她快點簽字以免節外生枝，以致於她沒有看清楚離婚協議的內容，就簽了字。

直到2021年1月4日，她才發現前婆婆偷偷更換了離婚協議。在這份協議中，她和孩子凈身出戶，且男方不支付孩子的撫養費。該女子表示，前婆婆一直很霸道，在她的壓制下自己患上了嚴重的抑鬱症，並消磨掉和丈夫的感情。2021年1月，前婆婆又動手打她，將她的證件全部拿走，還更改了房子的密碼，讓她無家可歸。

該女子又稱，以為這樣就結束了，沒想到後面還有更大的圈套。2021年1月，前婆婆利用手中的關係，在她完全不知情的情況下，將她在中國銀行鄭州支行的個人帳戶變成了前婆婆的。

2021年2月18日，前婆婆又到法院起訴，說她借婆家錢在民間借貸300萬，要她還錢，後來又更改了供詞，說她沒有借錢，而是因為自家沒有買房資格，所以借用她的名字買的房子。法院在兩份供詞矛盾的情況下，不僅認可了「借錢買房」的事實，並讓她償還300萬元的借款。女子說，在法院開庭前，前婆婆一家就告訴她，他們家在法院有關係，想法院怎麼判就怎麼判。

女子質問，「夏雪華一個月的工資只有5000元，不吃不喝50年才掙300萬，而她今年只有47歲，她哪裡來的300萬啊？而且她家的房子車子商鋪，及巨額消費，這些錢是從哪裡來的？」女子稱，現在前婆婆還要奪走她的孩子，並威脅她，如果不把孩子送回去，就要搞她，前婆婆一家在當地有權有勢，一手遮天，把她和孩子逼得走投無路。她最後表示，「只求凈身出戶，永不牽扯。」

對此，媒體詢問該銀行，工作人員確認，確有名為夏雪華的員工，「但話題敏感，最好詢問本人。」