　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正妹以為嫁入豪門「慘被恐怖婆婆設局」背百萬債務…孩子也被搶走

▲女子實名舉報前婆婆，錢財來歷不明。（圖／翻攝自影片）

▲女子實名舉報前婆婆，錢財來歷不明。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女網友13日在社交媒體發布影片，實名舉報她的前婆婆持有巨額財產及消費來源不明。她稱，前婆婆不僅騙走了幾十萬（人民幣，下同）的嫁妝，讓她凈身出戶，還買通法院讓她背上幾百萬的債務，現在還威脅要搶走她孩子，否則就要搞她。女子最後稱，不求別的，只求凈身出戶，永無牽扯。

女子稱，自己的前婆婆夏雪華是中國農業發展銀行太康支行的員工，不上班卻月月領工資吃空餉，他們家在多地有8套房產、9間商鋪、4輛汽車，吃穿全部都是名牌。該女子實名舉報稱，前婆婆夏雪華一家巨額財產和消費來源不明。

女子稱，2017年5月，前婆婆夏雪華看上一套價值500萬元的房產，因為前公公是某單位的領導，兒女也在某單位上班不方便持有高額房產，便告訴她要將房子登記在她名下，並用她的名字貸款190萬。因為房子在她名下，婆婆又讓她將父母給的嫁妝轉到對方指定帳戶下，共計44萬。

該女子接著說，之後前婆婆讓她和丈夫假離婚，假意稱離婚協議上寫明給她10萬元的存款和一輛BMW車。之後，前夫李曉斌繼續哄騙說，車子在她名下，要由她來還車貸。於是，她還了近2年，每個月6300元。另外，她還幫前夫還了十幾萬的信用卡債，並支付了幾年的日常開銷。

女子表示，當時懷孕8個月，在去離婚當天，前婆婆特意讓她穿了一件很寬鬆的衣服，稱不能讓外人看出來，否則離不了婚。她控訴，自己當時太年輕（只有22歲），沒有多想，同時前婆婆一直催促，讓她快點簽字以免節外生枝，以致於她沒有看清楚離婚協議的內容，就簽了字。

直到2021年1月4日，她才發現前婆婆偷偷更換了離婚協議。在這份協議中，她和孩子凈身出戶，且男方不支付孩子的撫養費。該女子表示，前婆婆一直很霸道，在她的壓制下自己患上了嚴重的抑鬱症，並消磨掉和丈夫的感情。2021年1月，前婆婆又動手打她，將她的證件全部拿走，還更改了房子的密碼，讓她無家可歸。

該女子又稱，以為這樣就結束了，沒想到後面還有更大的圈套。2021年1月，前婆婆利用手中的關係，在她完全不知情的情況下，將她在中國銀行鄭州支行的個人帳戶變成了前婆婆的。

2021年2月18日，前婆婆又到法院起訴，說她借婆家錢在民間借貸300萬，要她還錢，後來又更改了供詞，說她沒有借錢，而是因為自家沒有買房資格，所以借用她的名字買的房子。法院在兩份供詞矛盾的情況下，不僅認可了「借錢買房」的事實，並讓她償還300萬元的借款。女子說，在法院開庭前，前婆婆一家就告訴她，他們家在法院有關係，想法院怎麼判就怎麼判。

女子質問，「夏雪華一個月的工資只有5000元，不吃不喝50年才掙300萬，而她今年只有47歲，她哪裡來的300萬啊？而且她家的房子車子商鋪，及巨額消費，這些錢是從哪裡來的？」女子稱，現在前婆婆還要奪走她的孩子，並威脅她，如果不把孩子送回去，就要搞她，前婆婆一家在當地有權有勢，一手遮天，把她和孩子逼得走投無路。她最後表示，「只求凈身出戶，永不牽扯。」

對此，媒體詢問該銀行，工作人員確認，確有名為夏雪華的員工，「但話題敏感，最好詢問本人。」

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
謝祖武宣布不選台北市長！揭關鍵1原因：不得不缺席
快訊／普悠瑪「平交道碰撞」事故！　列車延誤
許瑋甯婚後首PO文！　「戴戒指捧臉笑」甜到翻
勞工看過來！　2022元旦新制總整理一次看
李靚蕾2月就「摘掉婚戒」！　聚會林依晨、青峰洩端倪
新北2男街頭狂飆！　路邊無辜夫妻遭撞1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹以為嫁入豪門「慘被恐怖婆婆設局」背百萬債務…孩子也被搶走

美政府擬加重制裁中芯　陸外交部：嚴重關切

愛奇藝會員漲價2成　陸網友狂罵：自以為Netflix？

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜！不會就家暴　嘴硬：我沒錯

「大陸第一懶人」吃飯靠家人餵！寵到18歲爸媽雙亡…23歲活活餓死

白天做飯晚上陪床！陸「陪睡保姆」不減反增：老爺子怎麼開心怎麼來

被同學撞到腰！　7歲男童隔天爆痛...送醫發現腎臟「斷成兩截」

大陸11月投資、消費均低於預期　經濟復甦動能恐趨弱

離婚阿伯為「抖內女直播主」　扮正妹「騙另一離婚大叔」70萬元

銅鑼灣世貿中心大火　上百人受困待援

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

正妹以為嫁入豪門「慘被恐怖婆婆設局」背百萬債務…孩子也被搶走

美政府擬加重制裁中芯　陸外交部：嚴重關切

愛奇藝會員漲價2成　陸網友狂罵：自以為Netflix？

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜！不會就家暴　嘴硬：我沒錯

「大陸第一懶人」吃飯靠家人餵！寵到18歲爸媽雙亡…23歲活活餓死

白天做飯晚上陪床！陸「陪睡保姆」不減反增：老爺子怎麼開心怎麼來

被同學撞到腰！　7歲男童隔天爆痛...送醫發現腎臟「斷成兩截」

大陸11月投資、消費均低於預期　經濟復甦動能恐趨弱

離婚阿伯為「抖內女直播主」　扮正妹「騙另一離婚大叔」70萬元

銅鑼灣世貿中心大火　上百人受困待援

公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

《料理》型男主廚王輔立「外景變小老弟」　石頭做菜：崇拜詹姆士

無辜萌眼喵收編回家變「黑道大姐」　中間翹巨根眼神超殺：跨啥？

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

三寶突開車門直擊！女騎士先遭擊落…男騎士騰空翻180度重摔

陳偉霆爆熱戀失婚超模！「纏綿圖印T恤」放閃被抓包…不認愛原因曝

19歲男車禍後罹「心碎症候群」　醫提關鍵3症狀：嚴重恐休克死亡

床邊冒出一隻「單眼皮不明生物」盯著看　媽背脊涼：每天都被監視

黑松聚焦數位轉型　明年升級自動販賣機、擴大電商合作拓展業績

栗林良吏獲日職新人王曾來台打過冬盟　洋聯由宮城大弥獲獎

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

大陸熱門新聞

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

銅鑼灣世貿中心大火　上百人受困待援

遊戲開發大神毛星雲30歲驟逝　騰訊證實死訊

女籃「18歲新秀」美到變焦點！女神等級私照曝光

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

1行業年終破5千萬　同行證實：少數人

23歲正妹上班路上離奇失蹤　最後身影曝

陪睡保姆「白天做飯晚上陪床」月薪曝

衣服掉窗台撿不到！他派「活大閘蟹」取回　

校園霸凌公車站上演！少女10秒被逼狂甩19下巴掌

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

親弟夫婦意外亡...留8年幼孩！哥哥決定全部收養

痛批台灣參加「民主峰會」 馬曉光連10問：這算什麼民主？

女店長穿和服上街挨轟「辱華」　遭警方帶回偵辦

更多熱門

相關新聞

左撇子也被嫌！媽狂噴兒子女友：我是看在她家有錢

左撇子也被嫌！媽狂噴兒子女友：我是看在她家有錢

一位媽媽抱怨，就讀大學的兒子常常帶女友回家住，幾乎每周都會出現，最近她開始看不順眼，因為兒子女友不愛吃青菜，「而且還是個左撇子」，看到長輩也不會主動打招呼，「要不是看在她家有錢，我才不會讓她跟我兒子交往。」結果這篇抱怨文隨即掀起網友熱議。

擁2間房收租！婆婆「強要禮金」新娘傻眼

擁2間房收租！婆婆「強要禮金」新娘傻眼

年輕人妻丟內褲　被婆婆回收送人穿

年輕人妻丟內褲　被婆婆回收送人穿

扛蔬果回家被嫌棄！網洗臉孕媳：妳也有問題

扛蔬果回家被嫌棄！網洗臉孕媳：妳也有問題

她第一次買房！婆婆「一句建議」網讚爆

她第一次買房！婆婆「一句建議」網讚爆

關鍵字：

夏雪華婆婆

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

快訊／王力宏認了離婚！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面