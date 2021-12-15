嘉義縣青年成果展留住人才　紮根農工大縣軟實力

▲ 「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG 青年集合！成果展」。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府13日至17日在縣府中庭舉辦為期一周的「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG 青年集合！成果展」活動，這是一個由勞青處為年青人所搭建的平台，參加計畫的年青人不少是外縣市來嘉就讀、留在嘉義創業的朋友，縣長翁章梁希望年青人能藉由平台發揮創意，發揮力量，為嘉義和自己找到更多無限的可能。

「嘉我好漾」青年綜合發展計畫以青年會客室、青年政策開箱、共創工作坊、青年大聲說等主題，「集合」青年凝聚共創，展現屬於嘉義縣的青年生活樣貌。



在相關政策的推動下，有越來越多的青年選擇返鄉或留鄉，但政策的推動並未告訴他們可以如何做，部分青年因此無法發揮所長，僅能憑自己的摸索實現心中的理想。



嘉義縣政府察覺上述現象，期望成為青年們最有力的靠山，與大家一同學習、一同成長，提出「嘉我好漾」青年綜合發展計畫，協助青年了解其所關注的領域及議題，轉換成對應的思考模式，並培養其工作能力，也藉由青年們互相經驗分享與交流，以共學方式陪伴青年找到適合自己的道路方向，長期之下，不但促進青年聚落營運深度及跨地域青年團隊合作，也帶動了地方永續發展，規劃出專屬於嘉義縣青年的故事藍圖。



今年是「嘉我好漾」青年綜合發展計畫起跑的第一年，縣府從挖掘年輕人開始，透過各類課程與活動，創造互動與連結，歷經近7個月努力，舉辦青年課程、青年小聚、青年論壇、青年參訪等一系列的共學活動，開辦了47場次活動，課程共177小時，參與人次有1,497人次。



勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，「嘉我好漾」是一個嘉義青年交流的平台，透過不同面向的發展議題與資源媒合，以共學方式陪伴青年聚焦未來產業發展的面向與自我升級，提升價值的可行性，找到適合自己的道路方向，也讓嘉義縣的青年生活樣貌有更多元的想像與發展的嶄新局面。

翁章梁指出，青年是國家和地方未來的希望，嘉有好漾計畫集合了許多有志的年青人，當他們在地方創生過程中遇到挫折和困難時，平台適時的給予協助和輔導，分享成果的年青人很多都是外縣市來嘉義就讀的朋友，因為愛上嘉義才留下來，嘉義縣正往農工大縣方向前進，企業進駐就有人口和商機，這時候很需要年青人來填空，未來勞青處將針對年青朋友提出政策，嫁接年青人在嘉發展，縣府將擔任年青朋友前進的帶頭者，為自己和地方找到更多無限的可能。

更多青年發展議題請關注（有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處）https://reurl.cc/43Dg0v。