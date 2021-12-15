　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

▲▼ 台北美國學校遭恐嚇開槍 。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北美國學校遭恐嚇開槍掃射，現場戒備警察持MP5衝鋒槍，卻僅穿刑警背心未穿上防彈背衣。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區台北美國學校12日驚傳，一名14歲蘇姓學生遭不明人士盜用社群軟體帳號恐嚇「將在校內開槍」，13日校方緊急宣布停課一天。士林分局也在同日上午時段派出2名刑警配戴MP5衝鋒槍站崗。現在卻有爆料指出，2名刑警戒備時僅穿刑警背心，未穿著防彈背心，而原因竟是分局長認「刑警背心配衝鋒槍看起來比防彈背心、戰術背心好看」，對此也讓引質疑，難道下屬安全不重要？

社群軟體IG帳號fk_1282《警察系列》發文指出，12日美國學校遭威脅開槍，學校因此封校，但現場戒備警察連防彈背心都不用穿，到底多沒有憂患意識，才有辦法下這種指令，還是對於警察的長官們來說，叫下屬拿衝鋒槍去站學校門口作秀，遠比下屬的生命安全重要？

▼士林分局長作法引起網友一番討論。（組合圖／翻攝自IG／fk_1282）

▲▼ 士林分局長 。（組合圖／翻攝自IG／fk_1282）

文章也怒斥，「如果今天犯嫌真的說到做到去了站在門口的警察就算是架著重機槍，也只是活體標靶而已吧，認真無法想像為什麼有辦法無能到這種地步耶」甚至問「你去可能發生槍擊案的現場，不用穿防彈衣，卻帶衝鋒槍，在演電影？」更揶揄表示，電影男主角，就算知道絕對不會被打到，都會假裝穿，裝也要裝一下吧，就你台灣的不用穿？最後不忘開玩笑「台灣警察的裝備，本來就不是拿來穿戴的，而是拿來檢查用的。」

第二篇更踢爆，2名站崗刑警，當天調閱IP到凌晨3點，上午7點又被叫去現場戒備，出勤戒備前，認為應該至少穿著防彈背心或戰術背心，連偵查隊長也這樣認為，結果士林分局分局長認為「刑警背心配衝鋒槍，看起來比防彈背心、戰術背心好看，而且有寫士林分局」所以穿刑警背心去就好了不用穿防彈背心。文末更hashtag人體標靶、頭盔也不用戴世界奇觀等諷刺。

如此爭議作法也引起網友留言「一群無能狗官在領導警察」、「舔美國爸爸」、「到底是哪裡來的宇宙離譜超級扯的長官啊」。

▼國民黨立委洪孟楷質詢，對於美國學校遭威脅開槍，警力調度是否符合標準作業程序。（圖／翻攝自國會頻道）

▲▼ 陳家欽 。（圖／翻攝自國會頻道）

13日國民黨立委洪孟楷在內政委員會質詢時指出，台北美國學校遭威脅，北市警方加派30名警力並荷槍實彈站校園門口保護完全沒學生的校園，是標準作業程序，還是有接獲更嚴重的情資？列席警政署長陳家欽答詢則回網路上的恐嚇案件都不能等閒視之，北市警力調度是根據相關情資做適度安排，對此尊重台北市警察局的安排。

對於，士林分局分局長吳慶鴻嚴正駁斥，此文為誤傳，不清楚同仁有沒有穿防彈背心，但從未指示過不能穿防彈背心，勤務編排為偵查隊負責，他表示對於美國學校遭恐嚇的事件嚴陣以待，是遭惡意栽贓，最後也強調他看待下屬安全比什麼都重要。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
公投倒數！防疫女神「表態反萊豬」：讓自由市場去淘汰
好市多人潮塞爆！內行公開「1時間點」神閃避：進去慢慢逛
《華燈》製作人揭秘「光女團」選角內幕！最難產的小姐是她
月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」
台版三上悠亞慘遇色房東！1句話讓她發毛崩潰
餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手要查了
孩子不想上學！爸帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

快訊／五股ATM搶案大逆轉！竟是「內神通外鬼」　護鈔保全落網

孫安佐製槍案最後一次開庭　檢察官當庭秀製槍影片明年1／26宣判

快訊／新月橋25歲女墜落！搜救艇搶救中　媽媽溪畔焦急守候

公投與立委補選在即　陳家欽頒發中警局獎勵金肯定掃黑成效

長官提醒別酒駕！老鳥警回「收到」　隔日英雄救美拒酒測下場慘

痴男斗內400萬只牽到手怒告詐欺　E奶持毒女模警局應訊這樣說

桃園男飛車搶路人　兩度獲交保又犯案！檢建請法院加重其刑

「我先去爬南峰」！女山友脫隊墜崖亡　陸空合力送她回家

高市垃圾車突鬼切又闖紅燈！後車險撞安全島氣炸　環保局道歉了

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

《華燈初上》中村先生獻花「花子」臉頰吻　劉品言驚喜：雖然不是我的客人XD

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

快訊／五股ATM搶案大逆轉！竟是「內神通外鬼」　護鈔保全落網

孫安佐製槍案最後一次開庭　檢察官當庭秀製槍影片明年1／26宣判

快訊／新月橋25歲女墜落！搜救艇搶救中　媽媽溪畔焦急守候

公投與立委補選在即　陳家欽頒發中警局獎勵金肯定掃黑成效

長官提醒別酒駕！老鳥警回「收到」　隔日英雄救美拒酒測下場慘

痴男斗內400萬只牽到手怒告詐欺　E奶持毒女模警局應訊這樣說

桃園男飛車搶路人　兩度獲交保又犯案！檢建請法院加重其刑

「我先去爬南峰」！女山友脫隊墜崖亡　陸空合力送她回家

高市垃圾車突鬼切又闖紅燈！後車險撞安全島氣炸　環保局道歉了

劉以豪收到《魷魚》木頭人娃娃！「媽媽玩上癮」畫面笑翻：在幹嘛

Lexus電動休旅「RZ 450e」最快明年登場！車頭多層次、外型像RX

陳妤衝嘉義搶看3D版《蜘蛛人3》　見彩蛋驚呼：漫威很會！

大陸宣布：2022年「繼續實施ECFA」　與紐澳等國協定降稅

皮膚科醫師：塗眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

副縣長脫口「彰中人是哈巴狗」！學生會聲明反擊　要求錄影道歉

登頂三分球王不忘浪花弟　柯瑞：想和湯普森慶祝

年前掃除教你打造「極簡衣櫃」　3個篩選法則保持時髦、更有個性

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

劉泰英批停止核四是錯誤政策：停電損失更大「代價太高」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

即／行人闖平交道遭普悠瑪撞死　中壢=埔心雙向封閉

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　詭辯：孩子無價

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

產婦成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

即／台南集合住宅起大火　傳多人受困待救

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

即／新月橋25歲女墜落　媽溪畔焦急守候

更多熱門

相關新聞

美國學校收槍擊恐嚇　警每天兩時段高度警戒

美國學校收槍擊恐嚇　警每天兩時段高度警戒

台北美國學校12日遭不明人士威脅，揚言開槍掃射校內，北市警不敢輕忽，從13日安全考量加派警力。今（14日）學校恢復上課，警方也保持高度警戒，著重師生上、下學上午7時至9時、下午3時至6時於正門、側門各安排1名制服員警，警力佈署將編排到學校17日放寒假為止。警初步查出，駭客以跳板程式盜用蘇姓少年Snapchat帳號，目前與刑事局等單位合力追出真正恐嚇者。

深夜山區聊天男友摔落山坡　警消救回

深夜山區聊天男友摔落山坡　警消救回

愛犬運動走失　女心急如焚警草叢內尋獲

愛犬運動走失　女心急如焚警草叢內尋獲

台北美國學校「被恐嚇開槍」！教育部回應了

台北美國學校「被恐嚇開槍」！教育部回應了

美國學校遭威脅開槍掃射　警追出IP位置

美國學校遭威脅開槍掃射　警追出IP位置

關鍵字：

士林分局防彈背心刑警衝鋒槍分局長美國學校

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

快訊／王力宏認了離婚！

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面