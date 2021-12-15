美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

▲台北美國學校遭恐嚇開槍掃射，現場戒備警察持MP5衝鋒槍，卻僅穿刑警背心未穿上防彈背衣。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區台北美國學校12日驚傳，一名14歲蘇姓學生遭不明人士盜用社群軟體帳號恐嚇「將在校內開槍」，13日校方緊急宣布停課一天。士林分局也在同日上午時段派出2名刑警配戴MP5衝鋒槍站崗。現在卻有爆料指出，2名刑警戒備時僅穿刑警背心，未穿著防彈背心，而原因竟是分局長認「刑警背心配衝鋒槍看起來比防彈背心、戰術背心好看」，對此也讓引質疑，難道下屬安全不重要？

社群軟體IG帳號fk_1282《警察系列》發文指出，12日美國學校遭威脅開槍，學校因此封校，但現場戒備警察連防彈背心都不用穿，到底多沒有憂患意識，才有辦法下這種指令，還是對於警察的長官們來說，叫下屬拿衝鋒槍去站學校門口作秀，遠比下屬的生命安全重要？

▼士林分局長作法引起網友一番討論。（組合圖／翻攝自IG／fk_1282）

文章也怒斥，「如果今天犯嫌真的說到做到去了站在門口的警察就算是架著重機槍，也只是活體標靶而已吧，認真無法想像為什麼有辦法無能到這種地步耶」甚至問「你去可能發生槍擊案的現場，不用穿防彈衣，卻帶衝鋒槍，在演電影？」更揶揄表示，電影男主角，就算知道絕對不會被打到，都會假裝穿，裝也要裝一下吧，就你台灣的不用穿？最後不忘開玩笑「台灣警察的裝備，本來就不是拿來穿戴的，而是拿來檢查用的。」

第二篇更踢爆，2名站崗刑警，當天調閱IP到凌晨3點，上午7點又被叫去現場戒備，出勤戒備前，認為應該至少穿著防彈背心或戰術背心，連偵查隊長也這樣認為，結果士林分局分局長認為「刑警背心配衝鋒槍，看起來比防彈背心、戰術背心好看，而且有寫士林分局」所以穿刑警背心去就好了不用穿防彈背心。文末更hashtag人體標靶、頭盔也不用戴世界奇觀等諷刺。

如此爭議作法也引起網友留言「一群無能狗官在領導警察」、「舔美國爸爸」、「到底是哪裡來的宇宙離譜超級扯的長官啊」。

▼國民黨立委洪孟楷質詢，對於美國學校遭威脅開槍，警力調度是否符合標準作業程序。（圖／翻攝自國會頻道）

13日國民黨立委洪孟楷在內政委員會質詢時指出，台北美國學校遭威脅，北市警方加派30名警力並荷槍實彈站校園門口保護完全沒學生的校園，是標準作業程序，還是有接獲更嚴重的情資？列席警政署長陳家欽答詢則回網路上的恐嚇案件都不能等閒視之，北市警力調度是根據相關情資做適度安排，對此尊重台北市警察局的安排。

對於，士林分局分局長吳慶鴻嚴正駁斥，此文為誤傳，不清楚同仁有沒有穿防彈背心，但從未指示過不能穿防彈背心，勤務編排為偵查隊負責，他表示對於美國學校遭恐嚇的事件嚴陣以待，是遭惡意栽贓，最後也強調他看待下屬安全比什麼都重要。