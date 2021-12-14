愛犬「Q比」運動轉眼走失　女心急如焚里警500米草叢內尋獲

▲里港警分局九如分駐所警員彭彥誠、鄭智謙尋獲康女愛犬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

九如鄉康姓女子帶著臘腸狗愛犬「「Q比」」到公園運動，回頭找不到愛犬，求助轄區的里港警方，員警獲報趕往協助擴大搜索，在500公尺草叢內找到，讓一臉愁容的飼主重展笑顏，頻頻向警方道謝。

里港警分局九如分駐所警員彭彥誠、鄭智謙於日前擔服勤務，康姓女子一臉焦慮地至所報案，稱將所飼養之愛犬繫在巴轆公園旁，殊不知運動完回頭要帶愛犬返家時遂發現其不見了，趕緊到派出所報警請求警方協助。

彭彥誠、鄭智謙兩員將心比心，感受到愛犬走失飼主心急如焚心情，詳細詢問她的愛犬走失之地點後，陪同她前往該處尋找。

彭、鄭兩員徒步將巴轆公園一草一木皆仔細搜尋卻遍尋不著「Q比」之蹤影，但兩人不放棄任何一絲希望，依同心圓原理，向外擴大範圍搜索，終於在距離該犬隻走失地點約500公尺處草叢旁發現一隻臘腸狗，警方趕緊請聯絡她確認是否為其所飼養之愛犬，她看見愛犬平安歸來頓時笑顏逐開，開心親熱地喊著「Q比」，並對警方能體恤民眾之心情且積極熱心地協助找尋愛犬，致上深深的謝意。

里港分局分局長鄭頴聰表示，彭、鄭兩員於第一線執勤時能以同理心積極為民服務，值得褒揚。亦提醒民眾攜帶所飼養之犬隻出門時應全程繫牽繩並留意寵物之動向，以避免類似情形一再發生。