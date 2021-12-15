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遊戲開發大神毛星雲「30歲驟逝」　騰訊證實死訊

▲▼遊戲開發大神毛星雲墜樓。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲遊戲開發大神毛星雲墜樓。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲11日「意外身故」，年僅30歲。據悉，曾經榮獲「微軟最有價值專家」稱號的毛星雲是墜樓身亡，他前段時間曾經住院，疑似抑鬱。不過，也有網友表示，毛星雲在公司大樓跳樓，死因並不單純。

對於毛星雲的輕生，網上流傳著另外一種說法，「毛星雲的項目未達到公司進度目標，導致整個組績效被砍掉，他在去和高層溝通無果後，選擇了以這種方式『死諫』。」

毛星雲出生於1991年，2009年考入南京航空航天大學「中國烏克蘭航天聯合培養班」，經過2年的本科培養後，赴烏克蘭就讀深造。留學期間，他完成100多萬字的《逐夢旅程：Windows遊戲編程之從零開始》一書，其後回國繼續攻讀碩士學位。

在騰訊供職之餘，毛星雲還是一名「技術類網紅」，在社交平台上解答眾多「粉絲」的IT難題。2013年，他被評為中國年度十大傑出IT博客作者，2014年更榮獲美國微軟公司頒發的年度「最有價值專家大獎」。該獎是對全球IT和互聯網從業者的最高獎項，每年在幾千萬技術專業人士中評選產生。

據《紅星新聞》報導，一IT從業者表示，毛星雲是業界公認的「大神」，專業能力突出，不久前還曾在知乎上宣布天美F1工作室成立，將專注於原創3A、開放世界遊戲，「他去世的消息傳出來後，大家都不敢相信。」記者了解到，毛星雲疑似抑鬱，前段時間因身體的某些原因曾住院過一段時間。

▲▼遊戲開發大神毛星雲墜樓。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲媒體曝光他生前疑似抑鬱症。（圖／翻攝自紅星新聞）

通過查詢毛星雲在脈脈上的個人帳號，他在2015年6月至2021年2月期間，就職於騰訊·IEG天美工作室群，擔任遊戲引擎開發工程師；2021年2月至今則就職於騰訊·騰訊互娛天美工作室群，擔任Lead Engine Programmer（引擎組組長）。

毛星雲高中3年的同學稱，「毛星雲畢業後在深圳工作安家，已經結婚有兩個孩子。他性格相對內斂，但是對人很熱心，他工作特別忙，有次聚餐吃完沒多久就匆匆回公司加班了。」

騰訊回應毛星雲死訊時，讚揚毛星雲是團隊中不可或缺的一員，一直以來非常優秀，專業能力突出，對於他的離去，感到十分惋惜與痛心。公司已成立應急小組，協助家屬處理後續事宜。出於對家屬意願和逝者的尊重，無法透露更多相關信息。

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