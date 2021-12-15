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社會 社會焦點 保障人權

被分手還封鎖！醋男朝女友狂灑汽油還想點火　新任奮力搶下阻悲劇

▲▼打火機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王姓男子不滿女友和其疏離，竟持1L汽油朝女友身上狂灑，還意圖點火，所幸被女友友人即時阻止。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／屏東報導

不滿被女友疏離！屏東一名王姓男子本欲挽回和女友的感情，卻發現女友在通訊軟體上已將他封鎖，一氣之下，竟在今年1月購買汽油，傳訊對女友表示要「同歸於盡」；而原在女友的家門口等候女友回家的王男，待見到女友和另名樊姓男子一同出現返家，一時怒火攻心下，竟朝女友狂潑汽油，還意圖點火，所幸被樊男及時阻止。屏東地院審理後，依殺人未遂罪，判王男有期徒刑5年4月。

王姓男子自認欲挽回和女友的感情，卻發現女友已將他的連絡方式封鎖，讓他相當不滿，在今年初怒持約1公升之汽油，先是傳訊息威脅女友要「同歸於盡」後，便在女友住家的玄關前等候，待女友出現後，卻驚見女友身旁出現一名樊姓男子，王男因而醋心大起，趁著女友和樊男準備搭乘電梯往上之際，王男竟突然從口袋掏出事先準備好的汽油，一把從女友的頭上淋下，並意圖摸出打火機點火，所幸樊男即時察覺，和王男大打出手，才未讓王男得逞，不過也因此造成女友的眼部和耳朵疼痛不已。

王男應訊時向檢調強調，自己沒有任何殺人未遂犯行，且他當時已經喝醉，不知道自己為何會向女友表示要「同歸於盡」，買汽油也只是想要嚇她而已，更沒有要拿打火機的意思。

屏東地院審理後指出，審酌王男未經理性處理感情問題，造成女友莫大恐懼，且犯後否認犯行，態度欠佳，惟量其並無有案紀錄，事後積極與被害人達成和解，依殺人未遂罪判其有期徒刑5年4月。

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