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早預期2018公投綁大選亂象　中選會開會求延辦「民進黨無人出席」

▲陳英鈐（圖右）14日接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

▲陳英鈐（圖右）14日接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投倒數4天！針對其中一項「公投綁大選」，前中選會主委陳英鈐14日表示，2018年公投綁大選時，選務出很多狀況，現在其實沒辦法解決，最主要就是因為台灣選制的關係，包括投票時間長短，選務人員運用等，皆受到法律限制。陳英鈐也說，中選會早就知道會發生「亂象」，因此9月27日召開公聽會，找了所有政黨參加，包括公投綁大選提案人、國民黨立委江啟臣也有來，民進黨則沒派人。

江啟臣、陳英鈐，今（14日）接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對公投綁大選，江啟臣表示，此次提案主張，是希望回復到2017年立法院通過的修法內容，就是若公投成立，1到6個月內有大選，應合併進行。

江啟臣提到，在2018年公投綁大選結束後，民進黨2019年時，因擔心2020又綁大選會影響到總統大選選情，於是透過多數暴力通過修法。那時綠營大老、前副總統呂秀蓮還來找他，希望能擋下來，還稱這是「民主之恥」，怎麼可以說公投失敗就改公投法。

江啟臣說，2018年時任中選會主委的陳英鈐，承認中選會選務沒辦好，導致出現邊投票邊開票、民眾投票大排長龍的情況。然而，在綁大選進行之前，朝野各黨都有提醒過中選會，這次選舉與過去選務工作不一樣，中選會那時還打包票說沒問題，結果還是出事了，陳英鈐自己也是因為選務出問題導致下台。

陳英鈐則說，2018年公投綁大選導致大排長龍，其實現在沒辦法解決，最主要是因為選制關係，台灣選制很特別，其中選罷法裡有個「黃信介條款」，因為過去黃信介、許信良等人，選舉時都選贏，但開票開到一半時，執政黨看到情況不妙就會關燈，等燈亮之後發現竟然翻盤。

陳英鈐表示，後來為了加強各界對選舉的信賴，選罷法規定變得越來越嚴格，規定投完票就要開票，不像美國選舉，開票有時得耗上1個月，而且他們採用投票機，有時候還會故障，而台灣則是要眼見為憑，不容許選務有任何瑕疵，所以採用純手工，一開封票匭就要及時開票，不能過夜。

陳英鈐也說，中選會無權延長開票時間，台灣每次投票時間都是早上8時到下午4時，是全世界投票時間最短的，希望江啟臣可以修法改時間，從下午4時改到晚上8時。

談到2018年開票太慢，陳英鈐說，選罷法規定選務人員中，需要有二分之一是公務人員，大選前立委也知道中選會人員不好找，於是建議要修法把二分之一門檻降低，但之後卻沒有下文。因此，他再次呼籲江啟臣，「請把這規定拿掉，不然根本找不到人。」

陳英鈐指出，他的前一任主委，並沒有編列2018年的公投經費，整個經費是0，「沒有錢怎麼辦公投？」所以他後來想動用行政院第二預備金，但是在2018年8月之前都不確定最後有幾案，直到8月底總共有6案，他馬上請主計用最急件跟行政院申請第二預備金。

陳英鈐說，後來被行政院主計長打回票，理由是因為第二預備金是救命錢，還不知道有幾案，但那次公投全部成案都已經是10月底，那時再上公文給主計總處，拿到錢已經是11月1日，離11月24日地方選舉僅剩三個禮拜。

陳英鈐回憶起2018年公投綁大選的情況，他說，投票當天有許多立委、資深媒體人李艷秋要求他下台，因為中選會的無能，讓很多長輩排隊排太久，但其實中選會很早就知道會發生這些問題，在9月27日就曾開過公聽會，請所有政黨參加，包括江啟臣委員也有來，民進黨則是沒派人。

陳英鈐表示，那時投開票所總共1萬6千個，已經比先前增加10％，但沒有錢就沒辦法，另外有錢也沒有這麼大的空間，畢竟投開票所需要有無障礙空間，若臨時找也會很混亂。就算有空間了，也沒有多餘的選務人員去顧，除非先把二分之一選務人員的條款拿掉，不然就是沒辦法。

陳英鈐也說，中選會主委李進勇公開說所有選務人員都不想回到2018年的夢魘；因為9月27日就中選會就開公聽會，請立委諸公體諒，看可不可以不要綁大選，「因為規定太死了，臨時有10案也不能改」，但會議一開完，江啟臣說一定要綁大選，「法令就是這樣，你如果做不到就換人」。陳英鈐強調，「我能夠說因為我做不到，臨時下台嗎？」

陳英鈐表示，立法院公報寫到，不管是中選會或行政院，他們的意見就是不想重蹈2018年覆轍。

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