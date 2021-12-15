日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國





▲德國海軍近來在印太區域動作頻頻，圖為巴伐利亞號巡防艦先前與印度海軍進行聯合演訓。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本海上自衛隊一艘護衛艦與德國海軍一艘巡防艦昨天在沖繩南方實施聯合戰術訓練。鑑於中國的海洋行動擴大，日德聯合演訓展現牽制中國的姿態。

日本共同社報導，日本海上自衛隊今天表示，昨天海上自衛隊的夕霧號護衛艦與德國海軍的巴伐利亞號巡防艦（German frigate Bayern）在沖繩南方實施聯合戰術訓練。

巴伐利亞號巡防艦11月5日泊靠日本東京都江東區的東京國際郵輪碼頭，是德艦睽違約20年再度泊靠日本。

一般認為，鑑於中國海洋行動擴大，德國強化對印度太平洋的參與，希望藉由與日本合作，一同牽制中國。

日本海上自衛隊的最高將領、海上幕僚長山村浩今天在記者會上強調，為實現自由且開放的印度太平洋，日德聯合演訓展現了合作的姿態。

德國海軍已表態有意定期派遣船艦到印度太平洋。山村表示，這次聯合訓練的經驗可運用於下次的訓練。

巴伐利亞號巡防艦8月從德國出港，邊泊靠各國港口並與各國軍隊展開訓練。11月初泊靠日本後，曾參與監視北韓海上走私交易行動，並與日本海上自衛隊五月雨號護衛艦在關東以南海域進行聯合訓練。之後泊靠韓國，近期將返回德國，途中再度泊靠日本，日德再度進行聯合訓練。

日媒12日報導，日本海上自衛隊在短期間內跟美國以外的國家軍隊進行不只一次的聯合訓練，實屬罕見。

德國政府2020年9月制訂「印度太平洋指導方針」，提出在印度太平洋地區強化參與。德國跟中國經濟關係深厚，原本計劃泊靠中國上海，但被中國政府拒絕。