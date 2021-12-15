　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

▲▼德國與印度海軍艦艇進行聯合演訓。（圖／翻攝推特）

▲德國海軍近來在印太區域動作頻頻，圖為巴伐利亞號巡防艦先前與印度海軍進行聯合演訓。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本海上自衛隊一艘護衛艦與德國海軍一艘巡防艦昨天在沖繩南方實施聯合戰術訓練。鑑於中國的海洋行動擴大，日德聯合演訓展現牽制中國的姿態。

日本共同社報導，日本海上自衛隊今天表示，昨天海上自衛隊的夕霧號護衛艦與德國海軍的巴伐利亞號巡防艦（German frigate Bayern）在沖繩南方實施聯合戰術訓練。

巴伐利亞號巡防艦11月5日泊靠日本東京都江東區的東京國際郵輪碼頭，是德艦睽違約20年再度泊靠日本。

一般認為，鑑於中國海洋行動擴大，德國強化對印度太平洋的參與，希望藉由與日本合作，一同牽制中國。

日本海上自衛隊的最高將領、海上幕僚長山村浩今天在記者會上強調，為實現自由且開放的印度太平洋，日德聯合演訓展現了合作的姿態。

德國海軍已表態有意定期派遣船艦到印度太平洋。山村表示，這次聯合訓練的經驗可運用於下次的訓練。

巴伐利亞號巡防艦8月從德國出港，邊泊靠各國港口並與各國軍隊展開訓練。11月初泊靠日本後，曾參與監視北韓海上走私交易行動，並與日本海上自衛隊五月雨號護衛艦在關東以南海域進行聯合訓練。之後泊靠韓國，近期將返回德國，途中再度泊靠日本，日德再度進行聯合訓練。

日媒12日報導，日本海上自衛隊在短期間內跟美國以外的國家軍隊進行不只一次的聯合訓練，實屬罕見。

德國政府2020年9月制訂「印度太平洋指導方針」，提出在印度太平洋地區強化參與。德國跟中國經濟關係深厚，原本計劃泊靠中國上海，但被中國政府拒絕。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
王力宏驚傳離婚！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪
Ct值12新案「已進入社區2天」！解隔返家才確診　專家曝可能
雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝！這天起全台有雨　下波更冷探11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

《華郵》踢爆華為！　3000頁PPT揭「協助中國監控」內幕

Omicron和通膨疑慮籠罩　美股再收黑106點

WHO：Omicron擴散速度史上最快　削弱疫苗防重症死亡能力

彭博預言2022年八大黑天鵝　台海危機恐拖垮半導體產業鏈

牛津研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

Omicron一個月內取代Delta！　比利時專家估感染者暴增

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」　挺台參議員要拜登說清楚

Apple、Google市場強勢　英認定「掌控民眾使用手機」要求改善

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

吳宗憲突吐「Sandy婚後移民西雅圖」　曝高額禮金數字...劉畊宏因此搬去上海？！

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

《華郵》踢爆華為！　3000頁PPT揭「協助中國監控」內幕

Omicron和通膨疑慮籠罩　美股再收黑106點

WHO：Omicron擴散速度史上最快　削弱疫苗防重症死亡能力

彭博預言2022年八大黑天鵝　台海危機恐拖垮半導體產業鏈

牛津研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

Omicron一個月內取代Delta！　比利時專家估感染者暴增

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」　挺台參議員要拜登說清楚

Apple、Google市場強勢　英認定「掌控民眾使用手機」要求改善

新北16坪公寓月租9千元　屋內慘況「像鬼屋探險」！租屋族看傻

邱澤偷量戒圍買超大鑽戒！　「超甜求婚驚喜」1招套牢許瑋甯

禾馨創辦人爸爸大有來頭！曾登國際媒體　王永慶欽點身價破億

野生梁赫群搭公車！「半小時省200」沒人認出　起底存款大戶秘辛

獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

「2劑AZ對Omicron保護力=0」　醫再曝新數據：這樣有沒有相信了

「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

這行業年終破2億！　同行證實2條件可領到「僅少數人有」

王力宏驚傳離婚了！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪

30cm巨大蜈蚣爬臉上「毒咬脖子」　泰國媽驚醒找兇手！怕小孩被咬

國際熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

海地油罐車大爆炸！至少50人死亡

馬斯克再放話　特斯拉擬接受狗狗幣購買部分商品

印度神童預言「關鍵2天」準爆　今起7災禍現世

代課老師睡男學生　壞壞片校園瘋傳

唐鳳民主峰會視訊遭卡　美參議員要拜登說清楚

19歲爽中頭獎「10年後3.7億全花光」最新下場曝

Omicron一個月取代Delta！　專家估確診暴增

川普政變PPT文件曝光　拒認輸還指控中國

天外飛出一條繩子　女童被勒脖吊半空

香港千金整形「口鼻噴血」慘死！檢方起訴

Apple、Google強勢　英認定「掌控民眾」要求改善

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

更多熱門

相關新聞

《華郵》踢爆華為！　揭協助中國監控內幕

《華郵》踢爆華為！　揭協助中國監控內幕

中國電信巨頭華為技術向來否認與中國政府監控計劃有關，但華盛頓郵報今天的一份調查報導指出，華為在協助中國政府追蹤民眾上發揮的作用，遠比其所承認的更為廣泛。

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級

「台灣必須崛起！」　安倍晉三：中國軍事冒進是自殺式行為

「台灣必須崛起！」　安倍晉三：中國軍事冒進是自殺式行為

民主峰會切畫面　唐鳳：技術問題

民主峰會切畫面　唐鳳：技術問題

美防長晤立陶宛夥伴 　讚賞頂住中國壓力

美防長晤立陶宛夥伴 　讚賞頂住中國壓力

關鍵字：

日本德國沖繩中國

讀者迴響

熱門新聞

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

不換牙刷「6個恐怖下場」罹癌率增！

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

超多人做過！髮型師揪5大洗髮錯誤

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

遭名嘴爆料出席林秉樞母葬禮　蔡依林經紀人發聲

女星遭家暴「頭撞到滿牆血」毀容　男友媽離譜反應讓她痛哭

踢到桌腳…她「指甲黑黑」1年沒消！醫切片嘆：整根要截掉

理科先生發聲！曝決定離婚關鍵

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面