北韓「鬼畜特務」抓妙齡女玩密室致命性虐！　金正恩也救不了

▲北韓特務文化嚴重，金正恩難以撼動。（圖／朝鮮中央電視台）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓爆出今年1月到8月間，多名特務以非法使用中國手機為由逮捕數百人，其中大多都是20多歲到40多歲的女性，審訊期間還把他們帶到「小房間」裡，多次進行虐待、拷打和性侵等的鬼畜行為，甚至將大聲反抗的女性活活虐打致死。

根據《每日北韓》（Daily NK）日文版報導，遭到北韓特務逮捕的女性中，30多歲金姓女子因透過手機和中國的友人連繫被偵測到，因此被國家安全保衛部人員逮捕，審訊7天後移轉至兩江安全局，而她的惡夢才正要開始，據傳在那裡她不斷遭到虐打，也多次遭到性侵。

另一個案例是一名住在惠山市的朴姓20多歲女子，她從事協助脫北者和家人取得聯繫的地下仲介行業，一次在協助脫北者處理與在北韓家人間的匯款時不幸曝光被逮捕，結束7天的審訊後同樣被移轉至兩江安全局。朴女在後續審訊期間，慘遭一名審訊員和一名警衛輪流性侵，她大聲喊叫抵抗執法人員的獸行，卻在一次審訊員暴怒痛毆後，她的肋骨骨折，最終傷重慘死。





▲北韓女性人權低落，屢屢傳出性奴、遭性虐致死的消息。（圖／達志影像／美聯社）

發生在安全部密室內的鬼畜行徑，包括虐待、痛毆、拷打和性侵，但因為發生在密室內的所有事情都會被當作機密事件處理，因此真正的犯罪者都不需要承擔責任。

消息人士透露，北韓領導人金正恩今年稍早一度決定整治安全部內嚴重侵犯人權的行為，先前也有做出過類似指示，但卻連金正恩的命令都無法撼動北韓根深已久的特務文化。

報導指出北韓民間流傳著一段話，「一夜之間，右邊的鄰居被人帶走了。又一夜之間，左邊的鄰居也被人帶走了」，由於特務與間諜遍布，就連家人之間的對話都必須小心翼翼。

這樣的情況在COVID-19疫情流行期間加劇，人們被抓走受盡虐待和折磨，監獄、政治犯收容所內的幾乎天天傳出嚴刑拷問和性虐待的恐怖事件。