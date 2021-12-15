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2022年12星座財運排行出爐　2星座有望加薪！雙魚好運爆棚

記者黃翊婷／綜合報導

距離2022年只剩下大約兩週，不少人都希望在新的一年可以獲得好運。日本命理師沙木貴咲整理出12星座2022上半年的財運，前3名分別為獅子座、雙魚座以及水瓶座，其中雙魚座好運爆棚，水瓶座則是一舉扭轉2021的運勢，有望在事業上闖出一片天。

▲千元鈔、鈔票（圖／記者張一中攝）

▲水瓶座和獅子座有望獲得加薪。（示意圖／記者張一中攝）

命理師沙木貴咲在日本網站「ananweb」公布2022上半年12星座的財運排行榜，詳細如下：

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第12名射手座：
射手座的朋友2022年上半年並不是真的很倒楣，而是比起賺錢，他們更想專注於個人生活，加上意識趨於內向、心浮氣躁，所以容易錯失賺錢的機會，賺到錢也容易一轉手就花掉了。

第11名金牛座：
金牛座的朋友上半年運勢將在黃金週（4月底到5月初）後開始慢慢上升，在這之前千萬不要焦急，建議等到時機成熟再行動。

第10名處女座：
處女座的朋友2022上半年是人際關係重於金錢，4月下旬開始有望增加收入，穩定的工作會帶來額外的收入和薪水，而他們認真和高效率的能力也會獲得極高的評價。

第9名巨蟹座：
巨蟹座的朋友2022上半年可能很難有滿意的收益，但有機會學到幫助增加收入的知識，雖然無法立即賺大錢，不過，累積實力也是一種投資。

第8名天蠍座：
天蠍座的朋友將在黃金週後開始發威，事業運和財運都會提升，若能認真發揮自己的專長，有機會得到相當高的評價。

第7名牡羊座：
牧羊座的朋友2022上半年十分慢熱，不過，好運會從5月開始急速上升，除了正職工作之外，還有機會獲得意外收入，不妨嘗試將業餘愛好轉化為副業，或許會有意想不到的成果。

第6名天秤座：
天秤座的朋友2022上半年可以多注意平時不太在意的日常雜務，有可能就會找到屬於自己的財富密碼。不過，從年初到春天可能會面臨更多的繁雜工作，只要認真努力，就能度過難關並帶來額外收入。

▲▼股票賠錢,韭菜,綠油油。（圖／記者劉維榛攝）

▲天秤座的朋友或許能在日常雜務中找到財富密碼。（示意圖／記者劉維榛攝，非當事人）

第5名摩羯座：
摩羯座的朋友自2022年初就有很強大的運勢，2021年以來持續的努力，有望在2月獲得成果。

第4名雙子座：
雙子座的朋友2022上半年越努力工作，賺的錢就越多。2021年累積下來的努力，將在1月底帶來成果；而在6月還有可能碰到意想不到的合作對象，到時有機會再賺一筆。

第3名獅子座：
獅子座的朋友2022上半年能獲得許多工作上的機會，這同時也是一項挑戰，若能積極發揮完成任務，就可以取得符合預期的成果，除了有可能獲得加薪機會，也有可能開發出額外的收入。

第2名雙魚座：
雙魚座的朋友2022上半年運勢爆棚，有可能面臨新的挑戰，也有可能挖掘出自己的潛力，還能找到可以一起打拚的同伴，進而帶來錢財。

第1名水瓶座：
水瓶座的朋友可以說是一舉扭轉2021年的運勢，堪稱是2022上半年最幸運的星座，過去一整年因為疫情受到的影響，都有機會扭轉往好的方向發展，例如獲得加薪機會、副業大旺等等。

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