冬至一到荷包滿滿！　命理師曝「4生肖」財運暴漲

▲冬至一到財運到！4生肖要發財了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

冬至（21日）即將來臨，這一天不僅是全年黑夜最長的一天，除了要吃湯圓以外，也是非常適合轉運的好日子。對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名4生肖，冬至一到財運馬上降臨，趕快來看看自己有沒有上榜。

第四名：屬虎

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屬虎的朋友可以好好發揮你們的力量，在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好但是自己不一定能夠負荷，不要免強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。



第三名：屬狗



屬狗的朋友你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！投資方面：謹慎投資看長遠，不能豪賭。



第二名：屬馬



屬馬的人貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，而若有想換工作的朋友這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。



第一名：屬豬



屬豬的人，你的好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個月人脈就是你的錢脈！快去約起來投資方面：宜參考親友意見，會有不錯的項目。另外事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！