禾馨創辦人爸爸大有來頭！曾登國際媒體　王永慶欽點身價破億

▲蘇怡寧的父親蘇忠正是台塑老臣，曾因創辦台塑海運而登上國外媒體。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

名醫蘇怡寧與父親蘇忠正鬧家變，蘇父大有來頭，他是台塑集團老臣，台塑海外第一個生產據點波多黎各PVC廠是他協助設立，後來還被台塑創辦人王永慶欽點成立台塑海運公司，收入非常優渥，身價上億元，一路栽培長子蘇怡寧，在他就讀台大醫學院時，就買了一部SAAB名車給他，後來這輛車輾轉過戶給前司法院副院長城仲模家，城2006年帶女子上摩鐵被拍到的SAAB名車，原始車主就是蘇怡寧。

本刊調查，台北地檢署最近偵辦蘇怡寧任職台大醫院時，涉嫌用人頭申報收入的逃漏稅案，卻意外牽扯出他與80多歲的父親決裂鬧上法院，雙方因慧智基因股權爭議撕破臉，父子對簿公堂。

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台北地檢署10月底偵辦一起逃漏稅案，遭檢舉的醫師蘇怡寧任職台大醫院期間，為了收取上百萬元顧問費，涉嫌利用胞妹當人頭報稅，以躲避政風及稅捐機關調查，據了解，策動檢舉他的應是蘇怡寧的親生父親，還意外牽扯出他棄養父母、兩代間為了財產反目，不惜鬧上法院的一連串事件。

蘇父在2017年接到兒子委請律師打來的電話，說要還父親200萬元借款，蘇父認為，這200萬元是他入股兒子慧智基因公司的錢，兒子應該要給他股票而不是錢，但兒子卻請律師來說要還錢，不願意親自面對。

蘇父指出，多年來他栽培兒子，買房買車，付出好幾千萬元，在台北市及桃園都各買一戶房子登記在蘇怡寧名下，沒想到兒子卻為了200萬元股權這樣對他，蘇父說，在兒子讀大學時，他買了二輛SAAB名車，一輛自己開，一輛送兒子，就連後來兒子被媳婦指控有緋聞，也是他出面力挺兒子，證明兒子的清白，不料如今卻鬧成這樣。

蘇父當時他不滿兒子不願親自解決這200萬元爭議，在電話中告訴兒子的律師，自己曾為了台塑集團在英國上法庭打官司，如今為了身為人父的尊嚴，也會在台灣上法庭，而且會打得很熱鬧，沒想到兒子隨即再請律師發存證信函，以以「蘇忠正先生」稱呼他，要他提供收款帳號，蘇父不想理他，兒子蘇怡寧就把錢提存到法院，要父親自己去法院領。



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