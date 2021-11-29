連以色列面對「Omicron病毒」也鎖國　名醫點名台灣防疫重點

▲Omicron變異株讓全球繃緊神經、嚴陣以待。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新魔王變異株Omicron已在至少12的國家與地區發現，世界衛生組織（WHO）也將其列為「高關注變異株」。對此奇美醫院「加護醫學部」醫師陳志金也在臉書指出，連疫苗覆蓋率高的以色列都要鎖國，台灣針對入境者、機組員的防疫，更不可以掉以輕心。

陳志金臉書發文指出，比利時、英國、德國、義大利、捷克相繼出現Omicron病例

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荷蘭則表示在周五抵達的南非班機，很可能也會有病例，亞洲目前是香港有病例，以色列則是全球首個因Omicron而鎖國的國家，禁止所有外國遊客入境。英國規定所有入境旅客都要做PCR檢測、自我隔離，直到檢測結果陰性。

陳志金強調，連疫苗覆蓋率這麼高的以色列都要鎖國，勢必會衝擊到那些想要「與病毒共存」的國家，英國已經在加強邊境管制。

▲陳志金強調嚴守邊境，尤其是機組員防疫不可掉以輕心。（資料照／記者沈繼昌攝）



陳志金最後呼籲，一路走來都是嚴守邊境的台灣，才能讓我們安然度過幾次的風暴，有了上次Delta的經驗，各國都在嚴陣以待，台灣也會謹慎面對，特別是針對入境者、機組員的防疫，更不可以掉以輕心。

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