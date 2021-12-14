許淑華幫林秉樞喬警力？　徐巧芯秀對話紀錄：新潮流背景到底多硬

▲許淑華、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市立委高嘉瑜家暴案持續延燒，國民黨台北市議員徐巧芯爆料，民進黨台北市議員許淑華為林秉樞母親告別式喬警力，遭許淑華駁斥。徐巧芯今（14日）秀出基層員警的訊息，並加碼爆料警察局要求基層「議員請託案不要把名字寫出來」。

徐巧芯表示，本來以為「許淑華下條子事件」已經告一個段落，沒想到昨天收到來自基層員警的訊息，又生風波，許淑華幫林秉樞喬警力，該檢討的應該是許淑華為甚麼要說謊，但沒想到最後被檢討的是依法執行勤務的警察，基層員警告訴她，現在警察局要求「議員請託案不要把名字寫出來」。

徐巧芯指出，只因為一個新潮流的議員被揭露說謊事實，整個警察局就要配合修改原本的規則，讓下一次的「關切」可以消除痕跡，新潮流到底背景有多硬！許淑華口中的「服務基層」難道就是讓公務員掩蓋自己說謊醜態？對外標榜清新服務，對內卻把魔掌伸向警察系統，請大家記牢了，新潮流就是這樣對待公務員的，「段老大，這就是你手把手帶出來的議員，想問問你，這些招數都是跟你學的嗎？已經第十一天了，趕快出來跟大家報平安啊」。

▼徐巧芯爆料，警察局要求基層員警「議員請託案不要把名字寫出來」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

