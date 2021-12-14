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義務律師涉造假害慘客戶空等　惡行被起訴被害人恐難求償

▲▼律師劉亞杰。（圖／翻攝崔媽媽基金會臉書）

▲律師劉亞杰涉造假被起訴。（圖／翻攝崔媽媽基金會臉書）

記者黃哲民／台北報導

被暱稱為「崔媽媽義務律師團阮經天」的律師劉亞杰，因涉造假以致2起案件當事人無法獲得賠償，被起訴偽造文書等罪嫌，律師陳銘祥指出，受劉男所騙的當事人遭遇實在可憐，但原本的訴訟程序已因劉男造假舉動成定局，除了提告向劉男求償，遭劉男擅自撤回上訴的當事人，或許可持檢方起訴劉男的起訴書，聲請自身案件的再審。

陳銘祥指出，民事求償案件若因沒繳裁判費而被法院駁回，這只是程序問題，不會產生實質既判力，也就是並非真的判敗訴，只要在案件請求權的時效內，例如侵權行為損害賠償的請求權時效是2年，重新提告並繳裁判費就可解決，不會違反「一事不再理」的規定。

陳銘祥不解為何明知該補繳裁判費，不肯通知當事人趕快補正程序，卻一再拖延、欺騙，甚至假造法院判決掩飾，「這不是詐騙集團才會做的事嗎？」而且說1個謊要用10個謊去圓，最終還是會爆發。此時當事人只能主張債務不履行，向造假的律師求償。

至於當事人遭律師擅自撤回上訴的情況，陳銘祥解釋，通常聘律師的委任狀都是制式的，會印有特別授權撤回上訴等約定，所以律師替當事人撤回上訴是生效的，不過當事人仍可主張律師違背委任契約，提告向律師求償；此外，劉男已被檢方起訴，當事人可試著用起訴書當依據，表明當初沒有要撤回上訴，聲請對自身案件的再審。

崔媽媽基金會推動弱勢住居正義，劉亞杰擔任基金會義務律師團成員，因外型而被稱為「崔媽媽義務律師團阮經天」。2011年12月，北市一對夫妻讀碩士班的兒子，騎機車與救護車發生事故喪生，夫妻倆委任劉亞杰提告求償，劉男拖延繳交18萬餘元裁判費，求償案被法院依程序問題駁回。

劉男沒積極補救，反而涉嫌一直編造理由，謊稱案件仍在審理，去年更偽造台北市府須賠償夫妻倆共1600餘萬元的判決書。夫妻倆等不到市府聯繫賠償，主動詢問才知被劉男所騙，且已超過時效，不能重新提告求償。

此外，新北市三峽區7位民眾主張住家遭附近建築工地損壞，告建設公司求償，其中3人不服一審判賠金額太少，委任劉亞杰上訴，劉男原向3人估計鑑定費僅需幾千元，不料實際要價6萬元，劉男不想跟客戶解釋也不想代墊，涉騙客戶不用出庭，自己卻出庭並擅自撤回上訴，3人事後收到法院退還部分已繳裁判費，才曉得被律師耍了。

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