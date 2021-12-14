快訊／柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠爆激烈槍戰！台籍藥頭遭擊斃

▲刑事局對台籍毒梟在柬埔寨遭警方擊斃正在深入瞭解。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

12日凌晨柬埔寨內政部肅毒局幹員會同該國4個省市警察局，在柬埔寨實居省一家芒果加工場、破獲一起大型製毒分裝工廠，總計查獲1400公斤K他命，毒梟與攻堅柬埔寨肅毒局幹員發生激烈槍戰，其中一名台灣製毒集團犯嫌遭警方擊斃。

根據外電報導，柬埔寨毒局官方對外透露，這起緝毒行動該局會同實居省、國公省、西哈努克省和金邊市警局發起聯合行動，並起獲超過1400公斤K毒，槍戰過程中格斃一名台灣籍犯嫌。

柬埔寨警方強調，攻堅過程警方打算強攻進入製毒工廠，遭到場內毒梟開槍攻擊，雙方發生近距離槍戰，槍戰過程中，警方打死一名台灣籍李姓男子（32歲），另外逮捕2名現年32歲李男及47歲身分待查的台籍男子，柬國警方據信，這名身分不明的台籍男子是製毒工廠主嫌。

柬埔寨肅毒局及各地警方聯合攻堅行動中，搜扣了74公斤的K他命毒品，總計毒品總重量高達1480公斤，現場並查扣一把手槍、2輛汽車和大批製毒設備原料。

刑事局國際科表示，由於台灣和柬埔寨並無外交關係，台警透過國際刑警駐越南聯絡官向檢埔寨肅毒局官方查證，目前透過緊急電話求證確認有台籍毒梟遭擊斃，但因柬埔寨與台灣並無外交、司法互助協定，台警正尋求管道瞭解中。

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