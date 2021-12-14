　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市爆「Ct值12境外個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝

▲▼中央流行疫情中心記者會。發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市府透露近期有個案解除隔離才確診，憂心春節檢疫，指揮中心發言人莊人祥回應，該案是今天下午所公布的境外移入案16859，11/26入境，12/11解除隔離進入自主健康管理期，12/13因為有症狀就醫確診，Ct值12，病毒量偏高，目前匡列4名接觸者，都是家人，初步採檢陰性，進行居家隔離中。

柯文哲與黃珊珊今天下午受訪時透露，有一個中央尚未公布案例，解除隔離後被發現陽性。黃珊珊進一步說明，該民眾返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，他可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥受訪表示，該案是今天公布新增境外移入個案，本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢，今日（12/14）確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。調查該案打過2劑AZ，屬於突破性感染。

莊人祥表示，確實採檢結果顯示，該案Ct值僅有12，屬於高病毒量；已經有前往她檢疫的旅館進行瞭解，旅館曾經在9月與11月於不同樓曾有確認新個案，初步無看到關連性，仍研判為境外移入個案，也還會持續調查。

莊人祥強調，指揮中心並未隱瞞該案，地方衛生單位已經介入處理，而且依照相關流程進行，該案自主健康管理期間外出也都有佩戴口罩，對社區風險低。

▲▼12/14境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

▲12/14境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
蔡依林被爆「出席林秉樞母告別式」！　經紀人回應了
董至成認了做整形手術！　「只動1部位」五官大變回春
快訊／爆激烈槍戰「台籍藥頭遭擊斃」　柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠
北市爆「Ct值12個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝
快訊／理科先生發聲！曝決定離婚關鍵　首談前妻：她有遠大夢想
正妹飛行員到台灣了　抵松山機場喝珍奶
抽中現賺24萬！瑞鼎將開放申購　暫定價曝光
北市爆有「新案未公布」！　指揮中心回應了
20歲男亂刀殺阿嬤！偷11萬去色情按摩　「令人髮指」求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

北市爆「Ct值12境外個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝

百大教育專案出爐　學習現「跨時空、領域、社會」特色

少女飛行員獨駕飛機環遊世界　下午抵松山機場喝珍奶

女生交往「只選18歲有車的」　屁孩慘被12歲妹打臉！對話流出糗爆

冬至一到荷包滿滿！　命理師曝「4生肖」財運暴漲

最強富貴命！「4面相」天生帶財　下巴「長這樣」超幫夫

北市爆有新個案！指揮中心：入境18天確診Ct值12「今已列案號」

被醫生宣告「剩2年壽命」　夏沂汾6年陶藝高峰⋯到死前都在創作

元旦連假高鐵加開138班次拚運輸　離島航班較去年少200架次

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

餓壞鬣狗尾隨猛攻激烈追逐　食蟻獸拚命狂奔秒鑽土裡躲避！

七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

北市爆「Ct值12境外個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝

百大教育專案出爐　學習現「跨時空、領域、社會」特色

少女飛行員獨駕飛機環遊世界　下午抵松山機場喝珍奶

女生交往「只選18歲有車的」　屁孩慘被12歲妹打臉！對話流出糗爆

冬至一到荷包滿滿！　命理師曝「4生肖」財運暴漲

最強富貴命！「4面相」天生帶財　下巴「長這樣」超幫夫

北市爆有新個案！指揮中心：入境18天確診Ct值12「今已列案號」

被醫生宣告「剩2年壽命」　夏沂汾6年陶藝高峰⋯到死前都在創作

元旦連假高鐵加開138班次拚運輸　離島航班較去年少200架次

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時：妳從來沒做

遭名嘴爆料「出席林秉樞母告別式」！　蔡依林經紀人發聲了

年終升級家電最划算！多樣豪禮滿額贈、會員再享百萬回饋　升級家電、年終採購一次備齊

光洋科遭指被禁開股臨會「還照收委託書」　金管會：依法處理

「35KG巨嬰汪」排隊跟貓爭腿上寶位　零距離逼視媽無奈：太近了

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

若愛上同一女孩？　周予天、婁峻碩回答超勁爆...全場嚇傻

七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

台電爆炸事故「賠1元」遭轟　台電董座：個案方式賠償辦理

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

牛排店客人收餐桌才離開　他一句話吵翻了

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

美國妹吃「台式牛排」：我困惑了！完全沒道理啊

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

年輕人妻報答婆婆　竟引發家庭大戰

背帆布包「穿390元上衣」慘被踢出竹科媽媽群組

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

短裙妹逆風帥騎「丁字褲全看光」　網爆眼熟：小丁續集

雷伊估明轉中颱！周末北轉逼近

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面