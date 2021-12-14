北市爆「Ct值12境外個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝

▲中央流行疫情中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市府透露近期有個案解除隔離才確診，憂心春節檢疫，指揮中心發言人莊人祥回應，該案是今天下午所公布的境外移入案16859，11/26入境，12/11解除隔離進入自主健康管理期，12/13因為有症狀就醫確診，Ct值12，病毒量偏高，目前匡列4名接觸者，都是家人，初步採檢陰性，進行居家隔離中。

柯文哲與黃珊珊今天下午受訪時透露，有一個中央尚未公布案例，解除隔離後被發現陽性。黃珊珊進一步說明，該民眾返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，他可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

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莊人祥受訪表示，該案是今天公布新增境外移入個案，本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢，今日（12/14）確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。調查該案打過2劑AZ，屬於突破性感染。

莊人祥表示，確實採檢結果顯示，該案Ct值僅有12，屬於高病毒量；已經有前往她檢疫的旅館進行瞭解，旅館曾經在9月與11月於不同樓曾有確認新個案，初步無看到關連性，仍研判為境外移入個案，也還會持續調查。

莊人祥強調，指揮中心並未隱瞞該案，地方衛生單位已經介入處理，而且依照相關流程進行，該案自主健康管理期間外出也都有佩戴口罩，對社區風險低。

▲12/14境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大