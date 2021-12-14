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社會 社會焦點 保障人權

付不出房貸向毒蟲收20萬　警遭停職改當外送員...打悲情牌求緩刑

▲▼ 內湖警涉貪胡仕豪 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北市警局內湖分局偵查隊胡姓偵查佐向林姓毒蟲收取20萬元，騙稱可以不用觀察勒戒。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，向林姓毒犯收取20萬騙稱可以不用觀察勒戒，林男給錢後，被通緝甚至逮捕送勒戒，勒戒完後他聯繫不上胡員，憤而舉發。胡被依最輕本刑7年以上的貪污治罪條例中利用職務利用職務上之機會詐取財物起訴。今（14日）開庭，他坦承犯罪並向法官求情，表示妻子才20歲，他現在被停職僅能跑外送維持家計，求緩刑機會。

警專29期畢業的胡員（29歲），2012年10月分發到內湖分局警備隊服務，一度調派到內湖派出所，2019年調往內湖分局偵查隊。

胡男今年2月至3月初間，數次前往三峽區與林見面，為了取信林，謊稱「事情辦好了、給上頭5萬、請吃飯4萬」林欣喜若狂真的以為事情被辦妥了，並向胡表示那剩下的11萬把9萬還他就好，胡男也在3月12日以自己的帳戶轉了1萬5000元返還給林男，豈料林在3月24日遭逮執行勒戒，直到4月28日執行完畢出來聯繫不上胡，驚覺遭騙，憤而舉發。

今（14日）開庭，胡坦承犯行，對於證據能力都沒有意見，向法官表示「一開始不知道林會拿出錢，只是想針對案子查線索」當林拿出20萬，他因為經濟不好，起貪念，對此收下這筆錢，拿去繳房貸。接著哽咽表示，他妻子才20歲，女兒1歲2月左右，妻子罹患心律不整，不能做勞力工作，月收入僅有2萬初，自己遭停職僅能靠跑外送維持生計，真的相當後悔做出這樣的事情來，希望能獲緩刑。

林姓男子今也到庭向法官表示，已經與胡員和解，胡也已經還10萬元給他，剩下他也以分期方式償還，願意給胡員從輕量刑、緩刑機會，也當庭書寫撤回刑附民告訴。

▼年僅29歲的胡姓偵查佐因一時失慮竟與毒蟲交易，收下20萬。（圖／視覺中國CFP）

收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

胡辯護人向法官稱，胡從警9年多，在從警紀錄可知，他的嘉獎有507個、記功10幾支且近3年無申誡，是相當優秀警員，會做出錯誤，是因為在2018年買房子，房貸達1000萬元，因還款能力出問題，加上林男當場拿出20萬，他才一時失慮起貪念，事後也相當後悔，偵查時坦承犯行，況且他將錢也不是拿去花天酒地、賭博，且繳回犯罪所得，從審理、羈押必能銘記在心，不敢再犯，希望能依貪污治罪條例第8條、 刑法59條情堪憫恕給予兩次減刑。

公訴檢察官則痛批他身為從警人員卻敗壞官箴，嚴重破壞警察同仁共同維護的公正及廉潔形象，有愧功獎，且不動產屬於個人財產規劃，並不符合情堪憫恕減刑條件，認為事證明確不得給予緩刑機會。審判長諭知，全案今年12月28日下午2時30分宣判。

庭後，胡員向記者表示，當初是因為背起5萬多的房貸才會做錯事，相當對不起長官，也讓住在台南的父母蒙羞，自己犯的錯會勇於承擔，妻子也支持他。

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