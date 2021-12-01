IKEA打頭陣！王朝開啟積極招商模式　一年後復活小巨蛋商圈

▲IKEA台北城市店開幕，不但讓許多網友留言「回來就好～」也重新為該商圈注入活水。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA重回敦北原址的「小巨蛋店」近日開幕，為遷出後安靜不少的小巨蛋商圈注入新活水，開幕日才開門就陸續有200多名客戶進場，而該店房東代表、王朝大酒店總經理孫至堅表示，即將針對B1賣場與酒店後方門店積極招商，以能吸引人潮的業者與品牌為主，把整個小巨蛋商圈再度活絡起來。

▲IKEA敦北原址以小巨蛋城市店回歸。（圖／記者林敬旻攝）

IKEA小巨蛋店在11／30正式對外開幕，距敦北店結束才過7個月，又重回小巨蛋商圈開店，雖然位置一樣，但賣場規模縮小近40%，不販售大型傢俱，而是以居家用品、家飾以及餐飲與食品為主，開幕當時有數百位民眾急著首批進場，來回味敦北店的瑞典餐廳。

王朝大酒店總經理孫至堅以房東角色出席記者會，與IKEA大台北市場門市總監湯麥仕（Thomas Friberg）並肩而行一同參觀小巨蛋店，一路上相談甚歡，說到IKEA重新進駐小巨蛋商圈，他表示相當看好後續人潮，其實王朝大酒店還手握著商場B1約1300多坪的大片空間，加上酒店一樓後方與敦化北路方向的幾個門店約莫450坪，也會同步開啟「積極招商計畫」。

▲王朝大酒店總經理孫至堅以房東代表角色，與IKEA大台北市場門市總監湯麥仕一同逛店。（圖／記者林敬旻攝）

孫至堅表示，小巨蛋商圈原來聚客主力就在IKEA、微風南京、宜得利與王朝大酒店等幾個指標店，在IKEA敦北結束後人潮確實減少，而商圈是需要消費者來活絡的，IKEA由仙妮蕾德總公司方面洽談，進駐B2與B1部分區域，而B1還有超過1000多坪空間可以規劃，也會比起以前更積極招商。

而商圈一旦沒落，流失的人潮就很難補回，消費者若已經找到其他購物的替代區域，久而久之自然會排出在消費選項裡，「唇亡齒寒，找回人潮當然是第一優先，進駐的業種當然以聚客力強的品牌為主。」孫至堅補充：「只要品牌跟品牌能相互加持，條件都可以談，像日後王朝大酒店也可能跟IKEA合作推出促銷方案，大家一起把商圈做起來，目前預計1年內要把剩下空間全數租出。」

微風廣場表示，明年微風南京店會有大約30%的改裝幅度，特別在餐飲及超市部份，也會引進更多不同特色的商品，未來也將營造更多商場特色，持續引進品牌，以達到商圈共榮。