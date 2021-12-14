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背帆布包、穿390元上衣！她被踢出「竹科媽媽群組」：原來我這麼可笑

▲▼ 新竹科學園區、竹科、科技業、新竹 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO參加竹科媽媽聚會被鄙視。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

新竹許多年薪破百萬的優質工程師，很多就連另一半也大有來頭，據傳還有個「竹科媽媽群組」，想加入得經過重重審核，一名人妻表示，第一次參加竹科太太的聚會，大家知道她只有高中學歷後露出鄙視的眼神，還說她謊報老公的職業入群組，整場聚會超尷尬，回家之後就發現自己被踢出群組了。

人妻在「爆料公社APP-匿名公社」發文，因為家裡的關係，高中畢業就出社會工作，和老公交往10年了，對方的家境跟學歷都不錯，今年兩人在竹北買房，某天她和鄰居聊天，才發現社區有個「竹科太太團」，鄰居知道老公的工作和職位都不錯，因此約她一起入群。

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日前她參加竹科太太聚會，自我介紹完後，所有人都露出不可置信以及鄙視的表情，「她們不相信我這種學歷可以跟優秀的先生結婚，甚至以為我在撒謊，要我拿出先生的名片證明」，但她身上沒有攜帶名片的習慣，也不方便打電話給老公，聚餐就在尷尬的氣氛下結束。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO被踢出群組。（示意圖／記者曾筠淇攝）

回到家之後，她發現自己被踢出群組，「其實我也知道不配，那些太太每個人都穿套裝和拿名牌包，反觀我身上穿的是390元的上衣和菜市場牛仔褲，連包包也是590元的帆布包」，她認為平凡簡單的生活也很棒，但聽到其他人的話，她內心還是有點難受，「原來在她們的眼中，我是這麼可笑」。

貼文一出，網友們留言表示，「不是妳可笑，是她們可笑」、「其實妳是最棒的，男人娶妻娶德，妳的鄰居太太圈們真的小鼻子小眼睛，跟妳格格不入，不加入也罷」、「自以為是的人，有本事自己努力，不要靠老公」、「她們過的是面子，你過的是日子」、「一群靠老公的女人有什麼好得意的」。

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