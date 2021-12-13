30歲開始走大運！4生肖「財運飆升+桃花旺」　屬虎能賺到第1桶金

▲4生肖在30歲後運勢將大逆轉。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2021年進入最後1個月，即將迎來嶄新的2022年，不少人也開始煩惱未來工作去向或感情難題，但也少不了運氣加持。運勢命理網站「運勢女王」透露，生肖屬蛇、牛、雞、虎的人，在30歲後開始走好運，不僅桃花運特別好，貴人也相當多，往往能夠成功抓住財運，讓自己的人生從而立之年開始打下好基礎。

生肖蛇

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屬蛇的人非常有眼光，且做事格外認真仔細，從不放過任何細節，也不會輕易讓自己陷入困境，他們的賺錢方法靈活，生活中朋友也不少，因此30歲後會更加順利，尤其貴人運特別旺盛，不管做什麽生意都能如魚得水，生活更是稱心如意，問題迎刃而解。

生肖牛

屬牛的人較穩重，不會輕易和別人結下樑子，也不容易露出破綻，加上他們心地善良，不管面對什麽問題都不至於走下坡。在30歲左右，雖然壓力比較大，但收獲成正比，除了貴人開始變多，財運也越來越順，有最穩當的賺錢態勢，無論如何都不會虧損，生活進步越來越大，未來也不會有太多的煩惱。

生肖雞

屬雞的人很有自信，擅長把理想變成現實，而且很有衝勁，無論何時都不服輸，而30歲是最有精力和好運的年齡，屬雞的人這時有望飛上枝頭變鳳凰，除了生意越來越順，各方面的格局都顯得良好，不管家庭多窮，都可以順利翻身。

生肖虎

屬虎的人有勇氣、自立自強，面對生活中的種種挑戰，他們都保持冷靜，所以都能夠笑到最後，30歲的他們特別穩重，比起同齡人，更能夠沉著穩重地面對生活中的一切困難，因此賺錢將會非常順利，生活也精彩萬分，眼下的困難都能解決，甚至有望在30歲時賺到人生第1桶金，直到中年都富裕十足。

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