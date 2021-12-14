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黃偉哲回立院娘家推廣胡麻　陳亭妃等台南6立委集體缺席

▲▼立法院 優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會 台南市長黃偉哲 炒麻油雞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台南市長黃偉哲出席「優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台南市長黃偉哲14日北上推廣台南麻油，他表示很高興能夠回到「娘家」立法院，跟大家一起分享最好的台南麻油，以及相關具有生產履歷的農特產品，「因為最近大家國事如麻，只要吃了麻油的相關產品，保證不會心亂如麻」，不過台南選區的6名民進黨立委皆未出席。

台南市政府農業局與民進黨立委郭國文14日上午在立法院舉辦「優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會」，並邀請民進黨立委賴惠員、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等6名台南立委出席。

不過，據了解，由於距離12月18日的公投僅剩下不到一週的時間，加上民進黨團本日未發布甲級動員通知，以上受邀的6名台南立委皆因故缺席，現場出席的立委僅有民進黨立委莊瑞雄、洪申翰等2人。

黃偉哲表示，今天非常高興能夠回到「娘家」立法院，跟大家一起分享最好的台南麻油，以及相關具有生產履歷的農特製品，「最近因為大家國事如麻，但是你吃了麻油相關產品，包括麻油雞以及很多好吃的麻油香麵，保證不會心亂如麻」。

▲▼立法院 優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會 台南市長黃偉哲 炒麻油雞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者屠惠剛攝）

黃偉哲指出，今天很高興介紹產量、品質最好的台南麻油，給最好的台北市民，以及跟立法院的好朋友一起分享，台南市政府很高興能夠有這個機會，能夠再次推廣台南的農特產品。

黃偉哲提及，包括3月份的鳳梨、6月份的芒果及9月份的文旦，還有台南的虱目魚和台灣鯛，這些農特產品都是最好的，都希望有機會跟立法院、選區內的好朋友大家一起分享。

黃偉哲也說，今天各個麻油產區的農會總幹事都來了，也希望藉著這個機會，讓以前的老同事、立法院的長官，一起享用最好的台南麻油、相關麻油製品及具有產銷履歷的製品。

台南市政府農業局長李建裕指出，台南市是國內胡麻（芝麻）主要產區，也是台灣胡麻的故鄉，農會與農民契作，採收後的胡麻做農藥殘留檢驗，品質安全有保障，確保生產的麻油安全，讓消費者吃的美味又健康。

李建裕也說，目前台南產區的胡麻大部分已採收放置田中乾燥準備打麻，因栽種的時間不同，會在明年國曆一月底前全部採收完成，榨油工作可望持續到農曆春節過後，歡迎全國民眾多多採購，挺在地農產品。

▼台南市政府農業局舉辦胡麻推廣行銷展售會，民進黨立委陳亭妃等人皆未出席。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼台南市政府農業局14日在立法院舉辦「優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會」，民進黨立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇皆未出席。（圖／記者林銘翰攝）

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