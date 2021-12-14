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社會 社會焦點 保障人權

鴨霸BMW駕駛攔小黃噴辣椒水　囂張嗆「我立法院的」！

記者張君豪／台北報導

10日下午16時許，台北市大安區和平東路新生南路口發生一起小黃司機遭黑色BMW豪車攔下、噴辣椒水的行車糾紛，計程車司機謝男（55歲）行經該路口時，因BMW轎車駕駛要從路旁轉出，疑似不滿遭停等紅燈的計程車擋住，兩車右轉往和平東路方向，計程車即遭BMW駕駛攔下並噴辣椒水，這名豪車司機還自稱是「退伍軍人，是立法院的人」，司機事後將影像PO上臉書，引發討論。

▲駕駛黑色BMW司機當街攔車噴辣椒水，並怒嗆我是立法院的引發計程車司機不滿。（圖／翻攝臉書）

▲駕駛黑色BMW司機當街攔車噴辣椒水，並怒嗆「我是立法院的」引發計程車司機不滿。（圖／翻攝臉書）

轄區大安警分局和平東路派出所證實確有此事，BMW駕駛當街攔車行為可能觸犯傷害、公然侮辱等罪嫌，13日下午13時，許謝姓計程車司機有到派出所求助備案，但因前述罪名均屬告訴乃論罪，謝男暫時不提告，警方也只能留存紀錄。另外，由於該輛豪車上有立法院通行證，且攔路司機自稱「立法院的」，引發小黃運將不爽，「立法院的了不起啊！」

根據行車紀錄器畫面顯示，謝男當時駕車載著一對男女右轉和平東路後遭攔下，對方下車對他噴灑辣椒水，造成車上乘客咳嗽不已，後來離開時謝姓司機不滿，「你不要再罵髒話、立法院的了不起啊！我好怕」、「噴辣椒水很沒良心」、「這種人太可惡！」

大安警方則藉此案例呼籲民眾，若遭遇行車糾紛希望民眾冷靜處理，也可主動報警求助以免事端擴大，若糾紛造成民眾傷害或路權受阻，歡迎民眾蒐證提告，警方定會依法究辦。

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