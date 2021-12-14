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社會 社會焦點 保障人權

討債竟淪私刑！燒體毛、逼舔尿虐死人　惡男重判7年2月

▲已張姓男子為首的詐騙集團，去年11月懷疑黃姓車手私吞12萬元贓款，竟私自囚禁痛毆，還以打火機烤下體等方式凌虐長達36小時。（示意圖／視覺中國CFP）

▲男子慘遭凌虐，燒體毛、逼舔尿，最後遭虐死。此為示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子謝志雄等3人，前年4月間在萬華某清茶館巧遇有債務糾紛的黃姓男子，3人為討債竟毆打黃男，還拿打火機燒體毛、逼他舔留在地上尿液，最後黃男傷重不治。一審將謝男重判7年2月，案經上訴，高等法院二審14日駁回上訴，維持相同刑度。可上訴。

判決指出，謝男2019年4月間與魏姓、蔡姓2名友人，凌晨時間在萬華某清茶館巧遇被害人黃姓男子。黃男與蔡姓友人間有債務糾紛，謝男等人隨即上前，要求到附近魏姓友人住處談判，一行人轉到朋友家中。謝男等4人隨即私行拘禁黃男，開始對他拳打腳踢，謝男等人持牌尺毆打黃男，也輪流持跳繩甩打黃男手、腳、腹部等處。

蔡姓友人再喝命黃男脫去衣物，謝男則動手捆綁黃男雙手，而後以香蕉塞入黃男口內、阻其呼救。4人拿出打火機，燒黃男的腹部及下體體毛，黃男因遭毆打而尿失禁，4人又喝令黃男舔他留在地上的尿液，黃男迫於威勢舔尿。4人持續毆打黃男，黃男被打趴在地，蔡男對他說「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院。」黃男雖掙扎爬起，但因地上有香蕉、尿液，黃男仰天滑倒，頸椎摔到脫臼而神經性休克。友人趕緊打電話報警，但黃男最後仍傷重不治。

檢警獲報後展開追緝，其中2人涉案部分由法院另案審理，至於蔡男則未到案遭到通緝，最後法院僅審理謝男涉案部分。一審法院審理後，認為他犯「傷害致人於死罪」，但犯後又翻易供詞，原本承認犯罪又改口說沒有成罪；不過考量他與被害人家屬達成和解，因此一審判處有期徒刑7年2月。全案再上訴，高等法院14日二審宣判，駁回檢辯雙方上訴，仍維持7年2月的刑度。

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