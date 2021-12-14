她懷孕後分手27歲未婚產子！塑膠袋悶死嬰藏衣櫃　二審判緩刑3年

▲台南28歲陳姓女子未婚生子，而後以塑膠袋包裹嬰屍藏衣櫃，一審依生母殺嬰罪判刑1年2月、緩刑3年，案經上訴二審，台南高分院宣判駁回上訴維持一審原判。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南28歲陳姓女子未婚懷孕，因擔心被母責罵而隱瞞，私下生一男嬰，被控剪斷臍帶後讓男嬰窒息死亡，並以塑膠袋包裹嬰屍藏衣櫃，一審法官認為陳女未婚生子承受巨大壓力，生產後遭逢疫情又失業，剝奪男嬰性命有可憫之處，依生母殺嬰罪判刑1年2月、緩刑3年，案經上訴二審，台南高分院宣判，維持一審原判。

一審判決書指出，28歲陳姓女子原是餐廳店員，2019年4月至6月間，與前男友因性行為而懷孕，惟同年8月間兩人即分手，因陳女母親管教甚嚴，陳女擔心母親責罵而不敢告知其母懷孕實情，也沒到婦產科產檢。

2020年2月2日上午，陳女獨自一人在台南市友人住處1樓廚房旁浴廁間，產下一男嬰，體重3260公克，身高54公分，有哭，顯示肺泡已擴張，能自主呼吸，為活產新生嬰兒。

陳女被控以廚房剪刀剪斷嬰兒臍帶，再把孩子抱上2樓房間，將男嬰放在床邊任其哭啼，陳女產子後沒有尋求他人協助，導致男嬰疑因趴睡或被放進塑膠袋內，造成呼吸道阻塞窒息死亡，陳女事後把男嬰屍體放進塑膠袋，藏放在衣櫃。

陳女事後因身體不適前往醫院住院，醫院檢查發現陳女有生產情事，依法通報社工了解，陳女才坦承生產，及新生兒出生後不久即死亡，現屍體藏放在其住處2楼房間。經医院社工報警處理，經警陪同陳女母親至陳女房間檢視，而在衣櫥中發現有新生兒屍體包裝在塑膠袋中，並扣得陳女所用剪刀1支。

陳女在庭訊時坦承生下男嬰，但稱孩子出生後就死亡，她才把男嬰包進塑膠袋、藏放在房間衣櫃，但一審法官根據法醫相驗報告，認定陳女是產下活產男嬰，並以「輕手法」（趴睡或放進塑膠袋的方式）害男嬰窒息悶死，並排除男嬰猝死因素，認定陳女涉犯生母殺嬰罪。

法官考量陳女無前科，陳女人格特質及家庭管教方式，成長過程頗受波折，誠有可憫之處，且陳女因本案而受有心理及身體上相當傷害，其年紀尚輕亟需來自家人親友之照料與關懷，以助其走出傷痛，而非刑罰之苛責，法官認為陳女經此偵審程序之教訓，當知所警惕，相信無再犯之虞。以生母殺嬰罪判處陳女1年2月之刑，以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，並依家庭暴力防治法諭知陳女於緩刑期間付保護管束以啟自新。另陳女於甫生產後殺其子，行為嚴重偏差，為建立陳女正確觀念，並提供必要之協助，有加以追蹤觀護之必要，且陳女自稱對不起嬰兒，顯有相當壓力存在，為穩定其心情，並協助其走出傷痛，命陳女於判决確定後1年內，完成每月接受2次之心理路商或心理治療。

本案經檢方提起上訴，台南高分院14日上午宣判，合議庭駁回上訴，維持一審原判，本案可上訴。